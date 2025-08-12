Встреча Путина и Трампа
12 августа, 08:52

Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингококка на фоне вспышки в России

Онищенко: Прививки от менингита в России делают бесплатно, но по показаниям

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Рост заболеваемости менингитом в России хоть и значительный, но пока носит эпизодический характер, заявил Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал сообщения о вспышке менингококка в стране.

По словам Онищенко, в 2024 году было зарегистрировано 600 случаев, а по состоянию на сегодняшний день в 2025 году — уже 1200. Это большой рост, однако важно проанализировать, в каких регионах фиксируются вспышки, и точечно принимать соответствующие решения.

«Если у нас заболеваемость идёт, условно говоря, в европейской части, зачем нам Чукотку и Якутию трогать? Если это в отдельном регионе, то это количество серьёзное, и нужно прокуратуре работать, спрашивать все ответственные органы», — отметил эпидемиолог.

Онищенко рассказал, что в России есть двойная вакцина от менингита, и она включена в календарь прививок по эпидпоказаниям (не в национальный календарь). Это значит, что вакцинация проводится только по показаниям врача, группам риска или в очаге заражения, делают прививки бесплатно.

Миграция и климат: Инфекционист объяснил рост заболеваемости менингококком в России

Напомним, ранее стало известно, что инфекционисты забили тревогу из-за вспышки менингококковой инфекции в России. Так, с начала 2025 года в стране выявили 1,2 тысячи случаев заболевания, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

