Инфекционисты сделали срочное заявление на фоне вспышки менингококка в России

С начала 2025 года в России выявили 1,2 тыс. случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации уязвимых групп», — отметила она в беседе с РБК.

Её позицию поддержал врач Михаил Фаворов, который предложил включить прививку от менингококка в национальный календарь и выпускать препараты, защищающие от всех серотипов возбудителя. Педиатр Лилит Аракелян назвала среди причин роста заболеваемости отказ от вакцинации, пропуск прививок во время пандемии CoViD-19 и рост числа завозных случаев после поездок за рубеж.