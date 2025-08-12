Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 06:11

Инфекционисты сделали срочное заявление на фоне вспышки менингококка в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova

С начала 2025 года в России выявили 1,2 тыс. случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.

«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации уязвимых групп»,отметила она в беседе с РБК.

Её позицию поддержал врач Михаил Фаворов, который предложил включить прививку от менингококка в национальный календарь и выпускать препараты, защищающие от всех серотипов возбудителя. Педиатр Лилит Аракелян назвала среди причин роста заболеваемости отказ от вакцинации, пропуск прививок во время пандемии CoViD-19 и рост числа завозных случаев после поездок за рубеж.

Специалисты напомнили, что вакцинация является единственным способом защиты от менингококковой инфекции. Сейчас в России доступны препараты, покрывающие пять групп бактерий — A, B, C, W и Y.

Врач предложил способ остановить распространение менингита
Напомним, недавно Life.ru рассказывал, что за первые 5 месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заболевания смертельно опасным недугом менингитом (948 у взрослых). Это на 260% больше, чем в прошлом году. По мнению части экспертов, бактерию-возбудитель в страну могли завезти иностранцы.

Мария Любицкая
