Инфекционисты сделали срочное заявление на фоне вспышки менингококка в России

Инфекционисты призвали россиян принять срочные меры из-за вспышки менингококка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova
С начала 2025 года в России выявили 1,2 тыс. случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. Об этом рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова.
«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации уязвимых групп», — отметила она в беседе с РБК.
Её позицию поддержал врач Михаил Фаворов, который предложил включить прививку от менингококка в национальный календарь и выпускать препараты, защищающие от всех серотипов возбудителя. Педиатр Лилит Аракелян назвала среди причин роста заболеваемости отказ от вакцинации, пропуск прививок во время пандемии CoViD-19 и рост числа завозных случаев после поездок за рубеж.
Специалисты напомнили, что вакцинация является единственным способом защиты от менингококковой инфекции. Сейчас в России доступны препараты, покрывающие пять групп бактерий — A, B, C, W и Y.
Напомним, недавно Life.ru рассказывал, что за первые 5 месяцев 2025 года в России было выявлено 1266 случаев заболевания смертельно опасным недугом менингитом (948 у взрослых). Это на 260% больше, чем в прошлом году. По мнению части экспертов, бактерию-возбудитель в страну могли завезти иностранцы.