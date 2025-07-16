России угрожает смертельная инфекция, число заболевших взлетело на 260%

В России растёт заболеваемость смертельно опасной менингококковой инфекцией, за первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения – 318 детей и 948 взрослых. Это на 260% больше по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на депутата Госдумы, доктора медицинских наук депутата Александра Румянцева.

По его словам, раньше менингококком болели в основном дети, но теперь всё чаще инфекцию диагностируют у взрослых, причём с повышенным риском летального исхода. Врачи считают причиной распространения инфекции трудовую миграцию. Справиться с ростом заболеваемости поможет обязательная вакцинация от менингококковой инфекции для детей. Также следует обязать работодателей прививать иностранных сотрудников.

В настоящее время вакцинация против менингококка не включена в Национальный календарь прививок в России, но в Москве она проводится обязательно по эпидпоказаниям в случае вспышки.