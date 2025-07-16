Инфекционист объяснила всплеск менингита в России и назвала первые признаки заражения

В России за последние полгода на 260% возросла заболеваемость менингококковой инфекцией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это явление в беседе с Life.ru объяснила врач-инфекционист Елена Мескина, которая считает, что заболевание вполне могли привезти в Россию мигранты.

Менингококк — это наш природный возбудитель, который персистирует у нас в горле, и рано или поздно возникает новая разновидность. Он слегка меняется сам по себе, а значит, нашим организмом он воспринимается как новый, поэтому и повышается заболеваемость. Елена Мескина Врач-инфекционист

По её словам, такие естественные подъёмы и спады заболеваемости характерны практически для всех инфекций. Сейчас количество заболевших возрастает, а в стране распространяется определённый тип менингококка, который довольно долго циркулировал во время пандемии.

«Видимо, у кого-то из людей — мы не установим, у кого конкретно, — произошло изменение инфекции, то есть менингококк обновился. А раз обновился, значит, стал более заразным. И поэтому он стал распространяться. Для этой инфекции характерны тесные контакты, это так называемая болезнь поцелуев. Молодёжь обнимается и целуется во время учёбы или когда собирается в новый коллектив. Благодаря этому инфекция имеет возможность распространяться», — сказала специалист.

Эксперт указала, что сейчас заболеваемость в стране возросла, потому что у кого-то случился всплеск возрождения инфекции в организме. По её словам, это случайность, которую нельзя спрогнозировать. Произошла мутация, изменение непосредственно самого менингококка, который по случайным позициям стал чаще распространяться. Когда иммунитет накопится у людей, он начнёт циркулировать, а заболеваемость будет снижаться, уверена доктор.

Лечить такое заболевание будут в больнице с помощью больших доз антибиотиков. Чем раньше человек обратится к врачу, тем больше будет вероятность выжить.

Две самые главные причины — это галатильная головная боль, трудно головой даже повернуть, боль в глазах, рвота один-два раза в день, которая приносит кратковременное облегчение, а также невозможность повернуть голову из-за того, что шея напряжена. Елена Мескина Врач-инфекционист

«Вторая причина — когда появляется сыпь. В любом случае, если температура плохо снижается на начальных стадиях (вы принимаете жаропонижающее, а у вас головная боль такая, что вы голову повернуть не можете), нужно вызывать врача или ехать в больницу. Тем более если появилась сыпь, которая не исчезает, если надавить (как мелкие излияния под кожу), то надо срочно ехать в клинику и принимать антибиотики», — объяснила врач.

Со слов доктора, инфекцию могли привезти и мигранты из ближней Азии или Африки. Если менингококк образовался в других регионах, где таких случаев гораздо больше, чем у нас, то это вполне могли быть и мигранты. Вторая причина, как говорит Мескина, — это хадж. Когда люди собираются на крупные религиозные мероприятия, где полно народа, инфекция передаётся легче, поэтому и к нам в страну её становится не так трудно завезти.