Миграция и климат: Инфекционист объяснил рост заболеваемости менингококком в России

В России наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Врач Андрей Матюхин выделил пять факторов, способствующих этой тенденции.

«Вспышка заболеваемости менингитом может быть связана с несколькими факторами. Первый — ослабление коллективного иммунитета из-за снижения темпов вакцинации и отсутствия своевременной ревакцинации. Второй — появление новых штаммов. В некоторых регионах могут активизироваться менее распространённые типы бактерии, против которых у населения нет иммунитета», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Одной из возможных причин является мутация самого вируса, приводящая к увеличению его агрессивности, дополнил Матюхин. Кроме того, свою роль играет увеличение количества массовых мероприятий. Климатические изменения, такие как экстремальная жара или высокая влажность, также могут способствовать распространению бактерий, особенно в местах большого скопления людей, объяснил медик.

Глобальная мобильность населения также влияет на ситуацию. По словам эксперта, миграция и туристические поездки могут приводить к появлению штаммов из регионов с более высокой распространённостью менингококка, например, из Африки или Азии, что может вызывать локальные вспышки заболевания.