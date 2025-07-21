Миграция и климат: Инфекционист объяснил рост заболеваемости менингококком в России
Инфекционист Матюхин: Менингококк распространяется в РФ из-за новых штаммов
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В России наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией. Врач Андрей Матюхин выделил пять факторов, способствующих этой тенденции.
«Вспышка заболеваемости менингитом может быть связана с несколькими факторами. Первый — ослабление коллективного иммунитета из-за снижения темпов вакцинации и отсутствия своевременной ревакцинации. Второй — появление новых штаммов. В некоторых регионах могут активизироваться менее распространённые типы бактерии, против которых у населения нет иммунитета», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
Одной из возможных причин является мутация самого вируса, приводящая к увеличению его агрессивности, дополнил Матюхин. Кроме того, свою роль играет увеличение количества массовых мероприятий. Климатические изменения, такие как экстремальная жара или высокая влажность, также могут способствовать распространению бактерий, особенно в местах большого скопления людей, объяснил медик.
Глобальная мобильность населения также влияет на ситуацию. По словам эксперта, миграция и туристические поездки могут приводить к появлению штаммов из регионов с более высокой распространённостью менингококка, например, из Африки или Азии, что может вызывать локальные вспышки заболевания.
Самым эффективным способом защиты от инфекции является своевременная вакцинация, то есть специфическая профилактика. Лечение менингита представляет собой сложную задачу, и даже при профессиональной медицинской помощи не всегда гарантируется благоприятный исход, подытожил специалист.
А ранее Life.ru писал, что за первые 5 месяцев 2025 года в России выявлено 1266 случаев заболевания смертельно опасным недугом менингитом (948 у взрослых). Это на 260% больше, чем в прошлом году. По мнению части экспертов, бактерию-возбудитель в страну могли завезти иностранцы. При этом эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции остаётся стабильной. По данным Роспотребнадзора, инфекция носит зимне-весенний сезонный характер, а циклические подъёмы заболеваемости случаются примерно раз в 10-30 лет.