Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидситуации по менингококковой инфекции

Эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в России остаётся стабильной, несмотря на прогнозируемый подъём заболеваемости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что инфекция носит зимне-весенний сезонный характер, а циклические подъёмы заболеваемости случаются примерно раз в 10-30 лет.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2025 году в 80 регионах страны случаи менингококковой инфекции либо не зафиксированы вовсе, либо встречались единичные случаи. С 2022 года в России наблюдается циркуляция менингококка серогруппы W, однако заболеваемость за период 2022-2024 годов оставалась на уровне ниже среднемноголетних показателей.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году доминирующей стала другая серогруппа – А, что связано с очередным циклическим ростом заболеваемости. В текущем году взрослые составляют 75% всех заболевших менингококковой инфекцией.

Роспотребнадзор напомнил, что самой эффективной профилактической мерой против менингококковой инфекции является вакцинация. Работодателям рекомендуют принять меры по вакцинации трудовых мигрантов. Кроме того, в целях профилактики специалисты советуют соблюдать правила личной гигиены, проводить регулярную уборку и проветривание помещений, а также избегать контакта с людьми с признаками заболевания.