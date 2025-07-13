В Роспотребнадзоре оценили риск распространения чумы в России

Роспотребнадзор сообщил, что внимательно наблюдает за случаями чумы, выявленными в Соединённых Штатах. Ведомство уверяет, что риск заражения этой инфекцией на территории России крайне невелик.

В пресс-службе уточнили, что на территории страны действует система активного эпидемиологического надзора, позволяющая своевременно выявлять и предотвращать распространение инфекций. Несмотря на наличие природных очагов чумы, ситуация в России остаётся стабильной.

На всех пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» используется автоматизированная система «Периметр», которая позволяет оперативно оценивать ситуацию и снижать вероятность ввоза опасных заболеваний.