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12 июля, 22:42

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения чумы в России

Роспотребнадзор: Риск заражения чумой в России остаётся низким

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Роспотребнадзор сообщил, что внимательно наблюдает за случаями чумы, выявленными в Соединённых Штатах. Ведомство уверяет, что риск заражения этой инфекцией на территории России крайне невелик.

В пресс-службе уточнили, что на территории страны действует система активного эпидемиологического надзора, позволяющая своевременно выявлять и предотвращать распространение инфекций. Несмотря на наличие природных очагов чумы, ситуация в России остаётся стабильной.

На всех пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» используется автоматизированная система «Периметр», которая позволяет оперативно оценивать ситуацию и снижать вероятность ввоза опасных заболеваний.

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Напомним, ранее в американском штате Аризона медики зарегистрировали смерть от лёгочной чумы. При этом подчёркивается, что риск заражения для населения низок. Лёгочная чума считается наиболее опасной разновидностью инфекции, поражающей лёгкие и отличающейся относительно редким появлением среди населения.

Тимур Хингеев
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