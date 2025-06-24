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Регион
24 июня, 11:32

В российском регионе объявили карантин из-за африканской чумы свиней

Mash: В двух сёлах Омской области введён карантин из-за африканской чумы свиней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHIRATH PHOTO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CHIRATH PHOTO

В двух селах Омской области объявили карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В населённых пунктах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района зафиксирована вспышка инфекции среди свиней. Власти принимают меры по локализации очага заболевания.

В региональном управлении Россельхознадзора подтвердили вспышку африканской чумы свиней. В сёлах, где объявлен карантин, будет произведён отъём свиней у населения с последующей выплатой компенсаций. Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельна для свиней и других парнокопытных, и не поддается лечению.

Карантин по бешенству ввели уже в третьем пермском селе
Карантин по бешенству ввели уже в третьем пермском селе

Ранее Life.ru сообщал, что в Кичучатовском сельском поселении Альметьевского района Республики Татарстан был введён карантин из-за обнаружения вируса бешенства на ферме ООО «Кичучат». Карантинные меры распространяются на территорию фермы и на зону в радиусе двух километров от неё.

Мария Любицкая
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