В российском регионе объявили карантин из-за африканской чумы свиней

В двух селах Омской области объявили карантин из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В населённых пунктах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района зафиксирована вспышка инфекции среди свиней. Власти принимают меры по локализации очага заболевания.

В региональном управлении Россельхознадзора подтвердили вспышку африканской чумы свиней. В сёлах, где объявлен карантин, будет произведён отъём свиней у населения с последующей выплатой компенсаций. Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельна для свиней и других парнокопытных, и не поддается лечению.