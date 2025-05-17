Карантин по бешенству ввели уже в третьем пермском селе
Карантин по бешенству ввели в пермском селе Сосново
В одном из населённых пунктов Пермского края объявлен карантин из-за вспышки бешенства. В селе Сосново, которое находится в Чайковском городском округе, выявили новый случай заражения бешенством. Это уже третий случай за последний месяц.
Губернатор Пермского края издал указ о введении карантина в селе Сосново. Причиной стало подтверждение опасного заболевания у домашнего животного.
В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что в селе Сосново объявлен карантин по бешенству животных. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство одного из местных жителей, а неблагополучным пунктом — всё село Сосново.
На период карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, перемещать их и перегруппировывать. Также запрещено посещение территории посторонними лицами. Вывоз животных разрешён только в том случае, если они были вакцинированы в течение последних 179 дней или направляются на убой.
«В селе Сосново Чайковского городского округа введён карантин по бешенству животных. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство одного из местных жителей, а неблагополучным пунктом — всё село Сосново», — говорится в указе главы региона.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кичучатовском сельском поселении Альметьевского района Республики Татарстан также был введён карантин из-за обнаружения вируса бешенства на ферме ООО «Кичучат». Карантинные меры распространяются на территорию фермы и на зону в радиусе двух километров от неё. В очаге заражения запрещено лечить инфицированных животных, снимать шкуры с мёртвых особей, перемещать восприимчивых к вирусу животных, а также посещать ферму посторонним лицам.