В США зарегистрировали смерть от лёгочной чумы

В округе Коконино штата Аризона зарегистрирован летальный случай, вызванный лёгочной чумой. Об этом проинформировала местная служба здравоохранения и социального обеспечения.

«Медики получили результаты анализов, подтверждающие смерть жителя округа Коконино от лёгочной чумы. Смерть не связана с недавним сообщением о вымирании луговых собачек в районе Таунсенд-Винона. Риск для населения остаётся низким», — говорится в сообщении.

Лёгочная чума считается наиболее опасной разновидностью инфекции, поражающей лёгкие и отличающейся относительно редким появлением среди населения. Зафиксированный инцидент стал первым подобным случаем с 2007 года на территории округа. Детали, касающиеся личности погибшего, не разглашаются.