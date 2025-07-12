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12 июля, 03:56

В США зарегистрировали смерть от лёгочной чумы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

В округе Коконино штата Аризона зарегистрирован летальный случай, вызванный лёгочной чумой. Об этом проинформировала местная служба здравоохранения и социального обеспечения.

«Медики получили результаты анализов, подтверждающие смерть жителя округа Коконино от лёгочной чумы. Смерть не связана с недавним сообщением о вымирании луговых собачек в районе Таунсенд-Винона. Риск для населения остаётся низким», — говорится в сообщении.

Лёгочная чума считается наиболее опасной разновидностью инфекции, поражающей лёгкие и отличающейся относительно редким появлением среди населения. Зафиксированный инцидент стал первым подобным случаем с 2007 года на территории округа. Детали, касающиеся личности погибшего, не разглашаются.

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А ранее в сёлах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района в Омской области была зафиксирована вспышка инфекции среди свиней. Власти принимают меры по локализации очага заболевания. Чума не является опасной для людей, но смертельна для свиней и других парнокопытных.

Тимур Хингеев
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