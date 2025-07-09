Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Казахстане и исключает угрозу эпидемии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В двух сёлах Атбасарского района Акмолинской области Казахстана введён карантин из-за вспышки заболевания: зафиксировано семь случаев заражения людей и 10 инфицированных голов крупного рогатого скота. По данным эпидслужбы Казахстана, заражение произошло при контакте с животными во время забоя и выпаса. Потенциально опасные мясные продукты изъяты и уничтожены.

«Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена... На территории Российской Федерации Роспотребнадзором осуществляется контроль и организуется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения инфицирования населения», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что сибирская язва чаще всего поражает работников сельского хозяйства, ветеринаров и тех, кто участвует в забое скота без соответствующей санитарной экспертизы.