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9 июля, 13:34

Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения сибирской язвы в России

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Казахстане и исключает угрозу эпидемии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В двух сёлах Атбасарского района Акмолинской области Казахстана введён карантин из-за вспышки заболевания: зафиксировано семь случаев заражения людей и 10 инфицированных голов крупного рогатого скота. По данным эпидслужбы Казахстана, заражение произошло при контакте с животными во время забоя и выпаса. Потенциально опасные мясные продукты изъяты и уничтожены.

«Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена... На территории Российской Федерации Роспотребнадзором осуществляется контроль и организуется полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения инфицирования населения», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что сибирская язва чаще всего поражает работников сельского хозяйства, ветеринаров и тех, кто участвует в забое скота без соответствующей санитарной экспертизы.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Ранее Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения лиссавируса на территории РФ. До этого в Австралии зафиксировали редкий случай гибели мужчины от укуса инфицированной летучей мыши — это четвёртый подобный инцидент с 1996 года. Вирус, циркулирующий только среди некоторых видов местных летучих мышей, не представляет угрозы за пределами Австралии.

Александра Мышляева
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