Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения лиссавируса на территории РФ
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Риск заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей на территории РФ отсутствует, поскольку вирус не передаётся от человека к человеку. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, несколько месяцев назад в австралийском штате Новый Южный Уэльс был зарегистрирован редкий случай гибели мужчины от укуса инфицированной летучей мыши. С 1996 года это лишь четвёртый подобный инцидент в стране. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вирус циркулирует только среди определённых видов летучих мышей, обитающих исключительно в Австралии.
Лиссавирус родственен вирусу бешенства, поражает нервную систему и передаётся через укусы или царапины заражённых животных. После появления симптомов болезнь неизлечима. Единственный способ предотвратить заражение — экстренное введение антирабического иммуноглобулина и вакцины против бешенства. Специалисты центра «Вектор» разработали тест-системы для выявления лиссавирусов.
Напомним, в Австралии летучая мышь укусила 50-летнего мужчину, после чего он скончался через пару месяцев. После смерти пациента врачи обнаружили в его крови редкий и неизлечимый вирус. Этот случай стал четвёртым зафиксированным в Австралии с 1996 года, когда заражение произошло от летучей мыши. По данным издания, симптомы вируса напоминают признаки бешенства и гриппа.