Роспотребнадзор опроверг угрозу распространения лиссавируса на территории РФ

Риск заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей на территории РФ отсутствует, поскольку вирус не передаётся от человека к человеку. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, несколько месяцев назад в австралийском штате Новый Южный Уэльс был зарегистрирован редкий случай гибели мужчины от укуса инфицированной летучей мыши. С 1996 года это лишь четвёртый подобный инцидент в стране. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вирус циркулирует только среди определённых видов летучих мышей, обитающих исключительно в Австралии.

Лиссавирус родственен вирусу бешенства, поражает нервную систему и передаётся через укусы или царапины заражённых животных. После появления симптомов болезнь неизлечима. Единственный способ предотвратить заражение — экстренное введение антирабического иммуноглобулина и вакцины против бешенства. Специалисты центра «Вектор» разработали тест-системы для выявления лиссавирусов.