Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде и не видит угрозы распространения заболевания. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Заболевание не передаётся от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе.
Для предотвращения проникновения опасных инфекций в Россию на всех пунктах пропуска усилен санитарный контроль с использованием автоматизированной системы «Периметр», уточнили в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что при появлении первых признаков заболевания следует сразу же идти к врачу. Те, кто контактировал с больными животными или продуктами животноводства, должны в обязательном порядке пройти срочную профилактику для исключения болезни.
Ранее Life.ru сообщал, что в тайской провинции Мухдахан произошла вспышка сибирской язвы, вызванная забоем и употреблением в пищу заражённого крупного рогатого скота. Два человека заболели, один из них впоследствии умер от септической формы болезни. На данный момент медики отслеживают состояние всех, кто контактировал с заражённым животным и употреблял его мясо, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.