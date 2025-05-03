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3 мая, 15:00

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CASTALDOstudio.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CASTALDOstudio.com

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде и не видит угрозы распространения заболевания. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Заболевание не передаётся от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе.

Для предотвращения проникновения опасных инфекций в Россию на всех пунктах пропуска усилен санитарный контроль с использованием автоматизированной системы «Периметр», уточнили в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что при появлении первых признаков заболевания следует сразу же идти к врачу. Те, кто контактировал с больными животными или продуктами животноводства, должны в обязательном порядке пройти срочную профилактику для исключения болезни.

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Ранее Life.ru сообщал, что в тайской провинции Мухдахан произошла вспышка сибирской язвы, вызванная забоем и употреблением в пищу заражённого крупного рогатого скота. Два человека заболели, один из них впоследствии умер от септической формы болезни. На данный момент медики отслеживают состояние всех, кто контактировал с заражённым животным и употреблял его мясо, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Мария Любицкая
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