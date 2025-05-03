Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с сибирской язвой в Таиланде и не видит угрозы распространения заболевания. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Заболевание не передаётся от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе.

Для предотвращения проникновения опасных инфекций в Россию на всех пунктах пропуска усилен санитарный контроль с использованием автоматизированной системы «Периметр», уточнили в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что при появлении первых признаков заболевания следует сразу же идти к врачу. Те, кто контактировал с больными животными или продуктами животноводства, должны в обязательном порядке пройти срочную профилактику для исключения болезни.