Минздрав, похоже, не видит угрозы во вспышке менингококка

Показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в России остаются ниже среднемноголетних значений, сообщил внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии РБК. Он отметил, что ситуация в стране стабильна.

Чуланов подчеркнул, что прививка — самое эффективное средство профилактики. Она проводится по национальному календарю прививок по эпидпоказаниям и в региональных календарях. При невозможности определить серогруппу возбудителя специалист рекомендует использовать многокомпонентную вакцину.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что за последнюю неделю выявлено только два случая заражения. Там напомнили, что инфекция носит зимне-весенний характер, а всплески заболеваемости случаются раз в 10–30 лет.