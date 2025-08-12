Встреча Путина и Трампа
12 августа, 14:35

Минздрав, похоже, не видит угрозы во вспышке менингококка

Эксперт Минздрава Чуланов: Заболеваемость менингококком в России ниже средней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в России остаются ниже среднемноголетних значений, сообщил внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии РБК. Он отметил, что ситуация в стране стабильна.

Чуланов подчеркнул, что прививка — самое эффективное средство профилактики. Она проводится по национальному календарю прививок по эпидпоказаниям и в региональных календарях. При невозможности определить серогруппу возбудителя специалист рекомендует использовать многокомпонентную вакцину.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что за последнюю неделю выявлено только два случая заражения. Там напомнили, что инфекция носит зимне-весенний характер, а всплески заболеваемости случаются раз в 10–30 лет.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем и в тяжёлых случаях может привести к менингиту или менингоэнцефалиту. Для защиты медики рекомендуют вакцинацию, соблюдение гигиены, регулярное проветривание помещений и избегание контактов с людьми с признаками заболевания.

