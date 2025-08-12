Минздрав, похоже, не видит угрозы во вспышке менингококка
Эксперт Минздрава Чуланов: Заболеваемость менингококком в России ниже средней
Показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в России остаются ниже среднемноголетних значений, сообщил внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии РБК. Он отметил, что ситуация в стране стабильна.
Чуланов подчеркнул, что прививка — самое эффективное средство профилактики. Она проводится по национальному календарю прививок по эпидпоказаниям и в региональных календарях. При невозможности определить серогруппу возбудителя специалист рекомендует использовать многокомпонентную вакцину.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что за последнюю неделю выявлено только два случая заражения. Там напомнили, что инфекция носит зимне-весенний характер, а всплески заболеваемости случаются раз в 10–30 лет.
Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем и в тяжёлых случаях может привести к менингиту или менингоэнцефалиту. Для защиты медики рекомендуют вакцинацию, соблюдение гигиены, регулярное проветривание помещений и избегание контактов с людьми с признаками заболевания.