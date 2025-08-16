Россиянам раскрыли простой способ избежать отита после купания
Попадание воды в уши создает благоприятную среду для размножения бактерий, что может привести к отиту. Оториноларинголог Полина Вашкевич рассказала «Газете.ru», как безопасно удалить воду из ушей после купания и избежать недуга.
«Чтобы этого избежать, нужно сразу удалить воду из уха. После купания чуть наклоните голову в сторону и аккуратно покачайте, чтобы вода вытекла из слухового прохода. Можно также просушить ухо феном, используя тёплый поток воздуха», — пояснила специалист.
Врач отметила, что влажная среда способствует развитию бактерий и грибков, особенно летом. При наличии серной пробки ситуация усугубляется — пробка может разбухнуть и вызвать снижение слуха. Вашкевич рекомендует использовать полотенце или фен с тёплым воздухом на расстоянии 30 см, но категорически предостерегает от применения ватных палочек, которые травмируют слуховой проход и утрамбовывают серу. Соблюдение этих правил поможет избежать воспалений и других осложнений после водных процедур.
Ранее Life.ru сообщал, что использование наушников во время сна может спровоцировать развитие отита и образование серных пробок. Причина в том, что звуковые волны, будучи сконцентрированными в ограниченном объёме, оказывают вредное воздействие на слуховой нерв, особенно при продолжительном, 7–8-часовом ночном использовании. К тому же наушники стимулируют повышенное выделение ушной серы. В результате длительного ношения сера не только скапливается, но и смещается вглубь слухового прохода.