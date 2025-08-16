Врач раскрыла 6 проверенных способов, как быстро убрать отёки в ногах после тяжёлого рабочего дня
Одной из причин появления отёков у здоровых людей является чрезмерное употребление алкоголя в жаркую погоду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Gavrilovic
Отёки на ногах могут быть как симптомом заболевания, так и физиологическим состоянием у здорового человека. Если отёки возникают постоянно или часто, это может указывать на сердечную недостаточность, варикозную болезнь, заболевания почек (сопровождающиеся отеками лица), проблемы со щитовидной железой, аллергические реакции или последствия травм, рассказала в беседе с Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
В таких случаях необходимо лечить основное заболевание, а не симптомы. У здоровых людей отёки могут появляться в жаркую погоду при избыточном употреблении солёной пищи и алкоголя, которые задерживают жидкость в организме. Другие причины: длительное сидение или стояние (жидкость скапливается в ногах из-за гравитации), неудобная обувь, предменструальный синдром у женщин и беременность
Специалист привела проверенные способы быстро снять отёки ног после рабочего дня:
- Контрастные водные процедуры: сделайте контрастные ванночки: 2-3 минуты в тёплой воде (35-37°C), затем 30 секунд в прохладной (18-20°C). Повторите 5-7 раз, заканчивая холодной водой. Это улучшит кровообращение.
- Массаж снизу вверх: начните массировать стопы, постепенно поднимаясь к коленям. Используйте щипковые движения и лёгкие надавливания. Можно применить охлаждающий гель с ментолом.
- Гимнастика для ног: выполните круговые движения стопами (10 раз в каждую сторону), подъёмы на носочки (15-20 раз), упражнение «велосипед» лёжа на спине (2-3 минуты).
- Правильное положение ног: лягте на спину, поднимите ноги под углом 45° и обоприте их о стену. Оставайтесь в этом положении 10-15 минут.
- Натуральные мочегонные: зелёный чай с лимоном, отвар петрушки (1 ч.л. на стакан кипятка), компот из кураги. При этом крайне важно избегать мочегонных таблеток без назначения врача.
- Компрессы: капустные листья (охлаждённые, приложить на 20 минут), тёртый картофель (завернуть в марлю, держать 15 минут).
- Профилактика на следующий день: носите удобную обувь на низком каблуке (3-4 см максимум), каждые 30 минут делайте небольшую разминку, пейте воду небольшими порциями в течение дня, ограничьте солёные продукты и алкоголь.
