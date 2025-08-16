Врач раскрыла 6 проверенных способов, как быстро убрать отёки в ногах после тяжёлого рабочего дня

Отёки на ногах могут быть как симптомом заболевания, так и физиологическим состоянием у здорового человека. Если отёки возникают постоянно или часто, это может указывать на сердечную недостаточность, варикозную болезнь, заболевания почек (сопровождающиеся отеками лица), проблемы со щитовидной железой, аллергические реакции или последствия травм, рассказала в беседе с Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.