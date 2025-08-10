Встреча Путина и Трампа
10 августа, 02:00

Life.ru спросил у эксперта, как быстро снять отёк от укуса комара в домашних условиях

Нутрициолог Никитина: Холодный компресс снимает отёк от укуса комара

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Если на вас напали комары и есть укусы, то наверняка присутствуют и неприятные последствия в виде отёка, покраснения и зуда. Как быстро снять воспаление в домашних условиях, рассказала Life.ru нутрициолог Лариса Никитина.

Главное — не расчёсывать, потому что тогда появится ранка, в которую может попасть инфекция. Наши бабушки, ввиду отсутствия препаратов, использовали соду. Её смешивали с водой и наносили на кожу — образовавшаяся пенка должна была высохнуть.

Лариса Никитина

Нутрициолог, специалист по оздоровлению

В первую очередь надо охладить место укуса, говорит эксперт. Можно использовать холодный компресс. Для этого подойдёт кусочек льда или что-то замороженное из холодильника — обернуть в пакет и приложить через салфетку. Это хорошо помогает убрать отёк и уменьшить зуд.

Также можно использовать масло чайного дерева, мяты перечной, эвкалипта. Такие масла обладают репеллентными свойствами, а также устраняют зуд, раздражение, отёчность. Успокаивает кожу и сок алоэ. Можно ещё сделать раствор нашатырного спирта, но с ним нужно быть осторожнее, иначе будет сильно щипать, предупреждает эксперт.

Из народных средств подойдёт внутренняя часть банановой кожуры. Также можно вспомнить способ из детства, когда мазали место укуса зубной пастой. В ней содержится ментол и это средство всегда под рукой. Но пасту можно использовать, только если рана не расчёсана до крови.

Ранее в Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать самую надёжную защиту перед нашествием комаров. В первую очередь нужно смотреть на дату изготовления: чем свежее средство, тем лучше.

Ольга Годуненко
