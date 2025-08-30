Суд в США отложил расстрел заключённого из-за деменции

Расстрел заключённого Ральфа Мензиса, которому должны были привести смертный приговор 5 сентября, был отложен Верховным судом штата Юта в США. Решение связано с тем, что у мужчины развилась деменция. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на решение.

«Казнь человека расстрельной командой в Юте была заблокирована верховным судом штата после того, как его адвокаты заявили, что его должны пощадить по причине того, что у него деменция», — говорится в материале.

67-летний Мензис был приговорён к расстрелу за похищение и убийство женщины в 1986 году. Мужчина выбрал расстрел в качестве способа казни ещё десятилетие назад. С 2024 года адвокаты начали добиваться её отмены, ссылаясь на развитие у него деменции и невозможность осознать причину наказания.

Верховный суд Юты признал доводы защиты вескими и постановил, что нижестоящий суд должен повторно оценить состояние заключённого. Ранее Верховный суд США уже отменял казни людей с психическими расстройствами, отмечая, что наказание теряет смысл, если человек не понимает его причины.