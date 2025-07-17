В РСТ отреагировали на сообщения об угрозе расстрела россиян в Египте

В Сети появились сообщения, что российские туристы в одном из египетских отелей якобы оказались в опасной ситуации из-за близости военного объекта. Однако глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов опроверг эти сведения, отметив, что массовых жалоб от отдыхающих не поступало. Его слова приводит NEWS.ru.

«Данная информация не соответствует действительности. Российским туроператорам в данный момент не поступают массовые жалобы или просьбы отменить отдых в этом отеле или как-то компенсировать. Рядом с отелем находится некий миротворческий объект ООН. У некоторых номеров, возможно, есть вид на этот объект», — сказал представитель РСТ.

Российские туроператоры не фиксируют запросов на отмену путёвок или просьб о компенсации, что, по его словам, подтверждает отсутствие проблем.

Отель полностью готов принимать гостей: там есть собственный благоустроенный пляж, просторная зелёная территория и развитая инфраструктура. Абдюханов подчеркнул важность соблюдения правил — туристам не рекомендуется фотографировать сотрудников военных структур или объекты, находящиеся за пределами гостиницы.