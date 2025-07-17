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17 июля, 06:11

Российским туристам пригрозили расстрелом в Египте

SHOT: Российским туристам пригрозили расстрелом за приближение к пляжу у отеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii M

Российские туристы, решившие отдохнуть в Египте, заселились в отель, который неожиданно оказался по соседству с военной базой. Отдыхающим строго запретили приближаться к пляжу под угрозой расстрела. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Военная база по соседству с отелем в Египте. Видео © Telegram / SHOT

По словам самих отдыхающих, пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе расположен в непосредственной близости от военной базы, о чём туроператоры перед путешествием не проинформировали. Стоимость такого отдыха на двоих на 10 дней составила 250 тысяч рублей.

Ежедневный подъём военнослужащих в 7 утра вынуждает и гостей отеля начинать свой день в это же время. Периодические на базе проводят стрельбища, из-за чего вся округа гремит. Также особые ограничения касаются доступа к морю и пляжу. Туристов предупредили, что появление в этой зоне может быть расценено как диверсия, и в качестве предупреждения может быть произведён выстрел в воздух. Военный катер регулярно патрулирует прибрежную зону, не допуская приближения к базе, рассказали туристы.

Вид на стройку вместо моря: Российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте
Вид на стройку вместо моря: Российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте

Ранее Life.ru сообщал о массовом отравлении российских туристов в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе. Пострадавшие ощутили симптомы сразу после употребления местного разливного пива, которое подали в центральном баре отеля.

Мария Любицкая
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