Российским туристам пригрозили расстрелом в Египте

Российские туристы, решившие отдохнуть в Египте, заселились в отель, который неожиданно оказался по соседству с военной базой. Отдыхающим строго запретили приближаться к пляжу под угрозой расстрела. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам самих отдыхающих, пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе расположен в непосредственной близости от военной базы, о чём туроператоры перед путешествием не проинформировали. Стоимость такого отдыха на двоих на 10 дней составила 250 тысяч рублей.

Ежедневный подъём военнослужащих в 7 утра вынуждает и гостей отеля начинать свой день в это же время. Периодические на базе проводят стрельбища, из-за чего вся округа гремит. Также особые ограничения касаются доступа к морю и пляжу. Туристов предупредили, что появление в этой зоне может быть расценено как диверсия, и в качестве предупреждения может быть произведён выстрел в воздух. Военный катер регулярно патрулирует прибрежную зону, не допуская приближения к базе, рассказали туристы.