Большой риск: Ветврач рассказал о запрещённых продуктах для домашних животных

Многие владельцы домашних животных любят делиться с ними едой, но не вся пища безопасна. Как пояснил в беседе с Life.ru доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко, некоторые продукты могут вызвать отравление, аллергию или даже привести к летальному исходу.

Например шоколад содержит теобромин, способный вызвать тахикардию, судороги и даже смерть. Лук и чеснок в любом виде разрушают эритроциты и приводят к анемии, а виноград и изюм провоцируют острую почечную недостаточность у питомцев.

Кости (особенно птичьи) могут расколоться и повредить ЖКТ или вызвать непроходимость. Солёная, острая и жирная пища приводит к панкреатиту, ожирению и проблемам с почками. Ксилит (в жвачке, сладостях) вызывает резкое падение сахара в крови у собак и печёночную недостаточность. Андрей Руденко Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ

Также опасность представляет сырое тесто с дрожжами. Оно разбухает в желудке, выделяя углекислый газ, что может привести к серьёзным проблемам. Кроме того, не рекомендуется давать молоко, так как у многих питомцев развивается непереносимость лактозы.

Руденко подчеркнул, что при попадании опасного продукта в организм питомца необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Для кормления нужно использовать только специальные лакомства для животных и придерживаться сбалансированного рациона.

«Придерживайтесь сбалансированного рациона, рекомендованного специалистом. Берегите здоровье своих питомцев — их пищеварительная система сильно отличается от нашей», — заключил специалист.