Берегите хвостиков: Ветеринар назвал болезни, которые могут обостриться у собак осенью

С наступлением осени у домашних питомцев значительно возрастает риск заражения опасными инфекциями и паразитами. Об этом предупреждает ветеринар Михаил Шеляков, пишет URA.ru.

Холодная погода, сырость и резкие перепады температуры ослабляют иммунитет животных, делая их более уязвимыми перед вирусами и бактериями. Особенно подвержены заболеваниям щенки, пожилые собаки и питомцы с хроническими патологиями. Даже животные, редко выходящие на улицу, не защищены от угрозы, поскольку микробы могут проникать в квартиру через воздух, продукты или на одежде хозяев.

Среди наиболее опасных осенних заболеваний специалисты выделяют чумку плотоядных, аденовирус, парагрипп и лептоспироз. Чумка поражает нервную систему и внутренние органы, часто приводя к летальному исходу. Аденовирус проявляется в двух формах: инфекционный гепатит, разрушающий печень, и питомниковый кашель, поражающий дыхательные пути. Парагрипп, хотя и напоминает простуду, может перерасти в пневмонию. Лептоспироз особенно опасен, поскольку передаётся человеку и вызывает тяжёлое поражение почек и печени у животного.

Активны в сырую погоду и грибковые инфекции, такие как стригущий лишай, который легко передаётся людям. Не снижается осенью и риск заражения паразитами — клещами, переносящими пироплазмоз, и гельминтами.

Эксперт отмечает, что ключевыми мерами профилактики являются своевременная вакцинация и регулярные обработки от внешних и внутренних паразитов. После прогулок рекомендуется мыть лапы и осматривать шерсть питомца. В холодную погоду собакам короткошёрстных пород стоит надевать комбинезоны, а также важно следить, чтобы животное не пило воду из луж.

Ветеринар советует обращать внимание на такие тревожные симптомы, как вялость, потеря аппетита, кашель, нарушения пищеварения или изменения кожи и шерсти. При их появлении следует немедленно обратиться к специалисту, так как ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.