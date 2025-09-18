В Британии начали продавать золотые украшения с калом собак
Бренд Butternut Box начал продавать золотые подвески с собачьими экскрементами
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / butternutbox
Британский бренд кормов для собак Butternut Box представил весьма необычный ювелирный сервис: создание золотых подвесок с использованием образцов кала питомцев. Стоимость украшения, получившего название Poo(ch) Pendant, составляет около миллиона рублей.
Ювелиры компании заключают предоставленный образец в золотую оболочку, тщательно полируют и отправляют готовый кулон владельцу.
По мнению представителей Butternut Box, этот бизнес должен привлечь внимание общественности к важности здоровья желудочно-кишечного тракта собак.
Недавно у дочери рэпера Тимати Эммы появился первый дорогой подарок — браслет Van Сleef. Это знаковое украшение с узнаваемыми четырехлистниками Alhambra, украшенными бриллиантами, стало воплощением статуса и изысканности в высокой моде с 1968 года.