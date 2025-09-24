6 пород собак, которые созданы для пенсионеров, чтобы избежать одинокой старости
Оглавление
Какую породу собаки выбрать пенсионеру, чтобы получить надёжного друга без лишних хлопот? Life.ru представляет топ пород для золотого возраста.
Какие породы собак идеально подходят пенсионерам. Обложка © «Шедеврум»
Выйдя на пенсию, многие люди впервые за долгие годы получают главное сокровище — свободное время. Наконец-то можно исполнить мечту детства и завести собаку! Но какую породу выбрать, чтобы четвероногий друг принёс радость, а не дополнительные проблемы? Мы изучили мнения кинологов, ветеринаров и опытных собаководов, чтобы помочь вам найти идеального компаньона на эту прекрасную пору жизни. Удивительно, но правильно подобранная собака может не только скрасить одиночество, но и буквально продлить жизнь своему хозяину.
Порода золотистый ретривер — мохнатый психотерапевт
Лучшие породы собак для пожилых людей: топ компаньонов. Фото © «Шедеврум»
Если вы мечтаете о собаке, которая станет воплощением доброты и преданности, порода золотистый ретривер — ваш выбор. Эти добряки не знают, что такое агрессия, и готовы подружиться с любым встречным: от почтальона до соседской кошки. Собака породы золотистый ретривер никогда не будет тянуть поводок, носиться за птичками или устраивать сцены ревности из-за внуков. Наоборот, хвостик с восторгом встретит любых гостей и превратит их визит в праздник. Единственный минус этих ангелов — их роскошная шерсть будет повсюду. Но разве это цена за такого верного друга? К тому же регулярные прогулки с собакой породы золотистый ретривер заставят пенсионеров больше двигаться, а его спокойный темперамент позволит наслаждаться неторопливыми вечерними променадами.
Порода кавалер-кинг-чарльз-спаниель — аристократ на диване
Какую собаку завести на пенсии: советы по выбору породы. Фото © «Шедеврум»
Представьте себе собаку размером с небольшую подушку, но с сердцем льва и аристократическими манерами — это и есть кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эти очаровательные создания словно созданы для жизни рядом с пенсионерами. Пёсики этой породы обожают проводить время на диване, смотря телевизор, но при этом всегда готовы к короткой прогулке в парке. Кавалеры невероятно чуткие — они чувствуют настроение хозяина лучше, чем родные дети. Грустно? Собака молча подойдёт и положит голову на колени. Радостно? Она первая разделит ваше веселье, виляя хвостом. Единственное, что нужно учесть, так это то, что собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель настолько общительны, что могут страдать от одиночества, если хозяин часто отлучается.
Порода французский бульдог — комик в маске супергероя
Собаки для пенсионеров: неприхотливые породы для квартиры. Фото © «Шедеврум»
Хотите собаку, которая будет развлекать вас лучше телевизора? Тогда порода французский бульдог станет персональным клоуном. Эти коренастые красавцы с приплюснутыми мордашками обладают удивительным чувством юмора и умеют поднять настроение даже в самый хмурый день. Они не требуют многочасовых прогулок — получасовой променад их вполне устроит. Зато дома собаки породы французский бульдог превращаются в идеальных компаньонов: спокойных, но не скучных. Французы обожают быть в центре внимания и с удовольствием покажут гостям свои «фокусы». Правда, их особенное строение морды требует внимания — в жару нужно быть осторожными, а храп по ночам может стать неожиданным «бонусом» для чутко спящих хозяев.
Порода мопс — философ с чувством собственного достоинства
Выбор собаки для пожилого человека: критерии и породы. Фото © «Шедеврум»
Если вы цените размеренность и философский подход к жизни, собака породы мопс станет вашей родственной душой. Эти морщинистые мудрецы не суетятся по пустякам и предпочитают наблюдать за миром из удобного кресла. Мопсы удивительно чувствительны к эмоциям хозяина и никогда не будут навязываться, если видят, что вы не в настроении. При этом они всегда готовы составить компанию и подарить порцию тепла и уюта. Эти собаки прекрасно чувствуют себя в квартире и не требуют спортивных нагрузок. Единственное но — собаки породы мопс склонны к полноте, поэтому придётся проявить твёрдость и не поддаваться на их умоляющие взгляды во время ужина.
Порода бассет-хаунд — меланхоличный аристократ с длинными ушами
Идеальные собаки-компаньоны для людей старшего возраста. Фото © «Шедеврум»
Представьте собаку, которая всегда выглядит слегка грустной, но при этом излучает такое благородство, что рядом с ней чувствуешь себя особенным человеком. Пёсики породы бассет-хаунд — это воплощение английской сдержанности и аристократизма. Они не носятся по квартире, не лают без причины и не требуют постоянного внимания. Зато их преданность и любовь к хозяину не знают границ. Бассет с удовольствием будет сопровождать вас на неторопливых прогулках, где каждый запах требует тщательного изучения. Эти собаки отличные компаньоны для людей, которые ценят покой и стабильность. Правда, их длинные уши требуют регулярного ухода, а вес может достигать 30 килограммов, что стоит учесть при выборе.
Порода пудель — интеллектуал в кудрявой шубке
Породы собак, подходящие пенсионерам: характеристики и особенности. Фото © «Шедеврум»
Если вам хочется собаку, с которой можно поговорить «по душам», выбирайте породу пудель. Эти кудрявые гении занимают второе место в рейтинге самых умных пород собак и способны понимать хозяина с полувзгляда. Пудели невероятно преданны и всегда стремятся угодить — они быстро усваивают распорядок дня и подстраиваются под ритм жизни хозяина. Плюс породы собак пудель в том, что их шерсть не вызывает аллергии и почти не линяет. Минус — её нужно регулярно стричь, зато можно экспериментировать с причёсками! Пудели любят умственные задачки, поэтому с ними никогда не будет скучно. Они с радостью будут учить новые команды даже в преклонном возрасте — и хозяина, и собачьем.
Выбирая собаку для пенсионных лет, помните главное правило — она должна приносить радость, а не становиться обузой. Учитывайте свои физические возможности, образ жизни и предпочтения. Идеальная собака для пенсионера станет компаньоном, который разделит ваши интересы и подарит годы счастливого общения. Не бойтесь заводить питомца в зрелом возрасте. Многие хозяева говорят, что именно на пенсии они по-настоящему смогли насладиться дружбой с четвероногим другом. Ведь наконец-то появилось время для долгих разговоров, неторопливых прогулок и той особой близости, которую может подарить только собака. Ранее Life.ru рассказывал о 7 самых аллергенных породах кошек.
- Штраф 30 тысяч рублей за прогулку без намордника: проверьте, есть ли ваша собака в опасном списке
22 сентября, 14:30
- 7 самых аллергенных пород кошек: они превратят вашу жизнь в сплошной кашель и слёзы
19 сентября, 14:30
- Всегда послушные, живут ради команд: 7 пород собак, которые станут идеальными компаньонами
17 сентября, 16:00