В ГД поддержали идею о выдаче пенсионерам 10 тонн бесплатного угля

Депутат Государственной думы Николай Харитонов в беседе с Life.ru поддержал идею закрепить право пенсионеров угольных регионов, являющихся ветеранами труда и имеющих выслугу лет, на получение бесплатного угля для отопления в размере не менее 10 тонн. По его мнению, не всегда пенсия может покрыть все расходы.

Депутат Николай Харитонов поддержал идею закрепить право пенсионеров на бесплатный уголь. Видео © Life.ru

«Зарплаты в среднем составляют 23–25 тысяч. На такую пенсию человеку невозможно прожить. Мы ещё не полностью газифицировали своё население. Необходима поддержка», — отметил Харитонов.

Напомним, общественное движение «Зов народа» предложило Администрации президента рассмотреть вопрос о предоставлении пенсионерам угольных регионов — ветеранам труда с большим стажем — права на бесплатный уголь для отопления в объёме 10 тонн. В обращении говорится о высоких затратах пенсионеров на обогрев жилья. Общественники указывают, что подобные льготы (полное обеспечение углём) были обещаны им ещё в советское время при выходе на пенсию за выслугу лет.