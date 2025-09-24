Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 13:41

В ГД поддержали идею о выдаче пенсионерам 10 тонн бесплатного угля

Депутат Харитонов поддержал идею закрепить право пенсионеров на бесплатный уголь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / small smiles

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / small smiles

Депутат Государственной думы Николай Харитонов в беседе с Life.ru поддержал идею закрепить право пенсионеров угольных регионов, являющихся ветеранами труда и имеющих выслугу лет, на получение бесплатного угля для отопления в размере не менее 10 тонн. По его мнению, не всегда пенсия может покрыть все расходы.

Депутат Николай Харитонов поддержал идею закрепить право пенсионеров на бесплатный уголь. Видео © Life.ru

«Зарплаты в среднем составляют 23–25 тысяч. На такую пенсию человеку невозможно прожить. Мы ещё не полностью газифицировали своё население. Необходима поддержка», — отметил Харитонов.

В Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства некоторым пенсионерам
В Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства некоторым пенсионерам

Напомним, общественное движение «Зов народа» предложило Администрации президента рассмотреть вопрос о предоставлении пенсионерам угольных регионов — ветеранам труда с большим стажем — права на бесплатный уголь для отопления в объёме 10 тонн. В обращении говорится о высоких затратах пенсионеров на обогрев жилья. Общественники указывают, что подобные льготы (полное обеспечение углём) были обещаны им ещё в советское время при выходе на пенсию за выслугу лет.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar