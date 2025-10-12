Вы делаете это неправильно: Life.ru узнал, как чай с лимоном разрушает витамин С

Чай с лимоном — одно из самых привычных сочетаний в нашем рационе. Его пьют для бодрости, при простуде и просто для удовольствия. Однако традиционный способ заваривания может лишать этот напиток его главной пользы, предупреждает профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк. Дело в том, что аскорбиновая кислота, ради которой обычно добавляют цитрус, разрушается при температуре выше 45–50°C. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала о способах приготовления чая с лимоном, которые позволят извлечь максимум пользы из этого напитка.

«Чтобы напиток действительно оставался витаминизированным, нужно соблюдать простое правило: добавлять лимон только в остывший чай, когда температура опустится ниже 40–45°C. Так витамин С сохранится, а вкус остаётся насыщенным и освежающим. Кроме того, важно помнить, что чай с лимоном не должен долго стоять. Уже через 1–2 часа под действием кислорода и света большая часть витаминов теряется. Идеально выпивать напиток сразу после приготовления — в течение 15–20 минут», — уточнила специалист.

Особое внимание собеседница Life.ru уделила использованию цедры. По её словам, многие ошибочно очищают лимон, лишая себя ценных компонентов. В кожуре содержатся эфирные масла, флавоноиды и микроэлементы, которые не только обогащают вкус, но и укрепляют иммунитет благодаря антиоксидантным свойствам.

Специалист рассказала о нескольких способах, которые позволят усилить пользу напитка. Так, можно добавить мёд, однако делать это следует также после остывания чая до температуры около 40°C. Кроме того, Мойсеяк рекомендует использовать зелёные или травяные сорта чая, которые содержат полифенолы, усиливающие действие витамина C, а также комбинировать лимон с имбирём, мятой или шиповником для повышения антиоксидантной активности.

Процесс окисления аскорбиновой кислоты ускоряется не только от высокой температуры, но и от контакта с металлическими предметами, а также при длительном хранении напитка. Чай с лимоном действительно может быть полезным, но только при правильном приготовлении. Соблюдение простых правил позволяет превратить привычный чай с лимоном в действительно целебный напиток.

