Забудьте про чай: эти 6 напитков от простуды поставят вас на ноги быстрее таблеток

Первый чих, першение в горле, ломота в теле — знакомые сигналы того, что организм атакует простуда. Мы машинально тянемся к пачке обычного чая, но есть напитки куда мощнее, которые работают как настоящие природные лекарства. Мы собрали шесть рецептов горячих напитков, проверенных поколениями и подтверждённых современными врачами, которые помогут не просто согреться, а реально облегчить состояние и ускорить выздоровление. Удивительно, но для приготовления большинства из них понадобятся ингредиенты, которые наверняка найдутся у вас дома или в ближайшем магазине.

Золотое молоко с куркумой: древний рецепт, который работает как антибиотик

Что пить при простуде вместо чая: эффективные домашние рецепты. Фото © Freepik

Напиток ярко-жёлтого цвета пришёл к нам из аюрведической медицины, где его использовали веками для лечения десятков болезней. Главный герой — куркума, содержащая куркумин с мощными противовоспалительными свойствами. Врачи подтверждают: эта специя действительно работает как лёгкий природный антибиотик, помогает быстрее вылечить кашель и повышает сопротивляемость организма. Готовится элементарно: подогрейте стакан молока (можно использовать коровье, миндальное или кокосовое), добавьте чайную ложку куркумы, щепотку чёрного перца (он усиливает усвоение куркумы в несколько раз), половину чайной ложки тёртого имбиря и ложку мёда. Чёрный перец здесь не случайность — без него организм усваивает лишь малую часть полезных веществ куркумы. Пейте этот напиток тёплым дважды в день, и вы заметите, как через сутки температура спадает, а горло перестаёт болеть. Некоторые добавляют щепотку корицы и кардамона для вкуса и дополнительного противовоспалительного эффекта.

Имбирный штурм с лимоном и мёдом: ударная доза витамина С

Когда простуда только начинается, этот напиток способен остановить её развитие буквально на корню. Имбирь содержит гингерол — вещество с мощными антивирусными свойствами, которое усиливает кровообращение и помогает организму быстрее выводить токсины. Лимон даёт ударную дозу витамина С, а мёд обволакивает раздражённое горло и работает как природный антисептик. Возьмите кусочек свежего имбиря размером с большой палец, натрите на тёрке, залейте стаканом горячей (но не кипящей) воды, добавьте сок половины лимона и столовую ложку мёда. Важный момент: мёд нельзя класть в кипяток, иначе он теряет все целебные свойства — вода должна быть не горячее 60 градусов. Пейте такой напиток каждые три-четыре часа при первых признаках болезни. Многие готовят концентрированную смесь заранее: натёртый имбирь смешивают с лимонным соком и мёдом, хранят в холодильнике и просто добавляют по ложке в горячую воду по мере необходимости.

Облепиховый взрыв с имбирём: рыжая ягода против вирусов

Натуральные напитки от гриппа и ОРВИ: проверенные рецепты с имбирём и куркумой. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Облепиха — настоящая витаминная бомба, в которой витамина С больше, чем в цитрусовых. Плюс целый набор витаминов группы В и Е. В сочетании с имбирём получается напиток, который не просто согревает, а реально укрепляет иммунитет и борется с воспалением. На две чашки понадобится 100 граммов облепихи (подойдёт свежая или замороженная), две столовые ложки измельчённого свежего имбиря и пол-литра кипятка. Ягоды нужно размять вилкой или толкушкой, добавить имбирь, залить кипятком и дать настояться минут десять. Процедите, добавьте мёд по вкусу. Получается напиток с приятной кислинкой и пряным послевкусием, который моментально согревает изнутри. Облепиха содержит масла, которые помогают смягчить раздражённое горло и ускорить заживление слизистых. Если найти свежую облепиху сложно, подойдут замороженные ягоды из супермаркета — при заморозке они не теряют витамины.

Сбитень с брусникой: напиток, который пили наши предки

Этот старинный славянский напиток когда-то продавали на базарах и ярмарках, им согревались ямщики в дальней дороге и крестьяне после работы на морозе. Сбитень готовится с мёдом, пряностями и ягодами, создавая мощный противопростудный коктейль. Для полутора литров понадобится 130 граммов брусники, 125 миллилитров мёда, сок половины лимона, листики свежей мяты, по щепотке кардамона и корицы, пара лавровых листков, четыре горошка чёрного перца и 90 граммов сахара. Вскипятите воду с сахаром, добавьте все специи и кипятите пять минут под крышкой. Бруснику разомните в кашицу, добавьте в кастрюлю вместе с мятой и варите ещё минут пять. Снимите с огня, дайте настояться полчаса, процедите в кувшин с мёдом (помните про температуру), добавьте лимон дольками. Пить нужно горячим перед сном — и сразу под одеяло. Брусника содержит природные антисептики, которые помогают бороться с бактериями, а пряности усиливают потоотделение и помогают организму избавляться от токсинов.

Компот из чёрной смородины со специями: детское средство для взрослых проблем

Как быстро вылечить простуду горячими напитками в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rui Elena

Помните, как бабушка варила компот из смородины, когда вы болели? Оказывается, она была абсолютно права. Чёрная смородина содержит рекордное количество витамина С и антоцианов — веществ с мощным противовоспалительным эффектом. Добавьте к ней правильные специи, и получится напиток, который работает не хуже аптечных порошков от простуды. На шесть порций возьмите 300 граммов смородины (свежей или замороженной), две столовые ложки сахара, по две чайные ложки молотого кардамона и изюма, четыре звёздочки бадьяна, две палочки корицы, чайную ложку гвоздики и полтора литра воды. Измельчите специи, положите в кастрюлю вместе со смородиной и изюмом, залейте водой и доведите до кипения. Варите не больше пяти минут, добавьте сахар, растолките ягоды прямо в кастрюле, снова доведите до кипения и процедите. Специи здесь не для вкуса — каждая работает: корица регулирует температуру тела, гвоздика обладает антисептическими свойствами, кардамон помогает при кашле. Изюм добавляет естественную сладость и дополнительные витамины. Пейте горячим три-четыре раза в день.

Молоко с чесноком: экстренная помощь, когда совсем плохо

Звучит странно, пахнет специфически, но работает настолько мощно, что способно поставить на ноги буквально за ночь. Это экстренное средство из арсенала народной медицины, к которому прибегают, когда нужен быстрый результат. Чеснок содержит аллицин — природный антибиотик, который убивает бактерии и вирусы, а тёплое молоко смягчает его агрессивное воздействие и помогает быстрее усвоиться. Подогрейте стакан молока до комфортной температуры, добавьте десять капель свежевыжатого чесночного сока (просто раздавите зубчик через пресс и отожмите через марлю) и можно добавить чайную ложку мёда, чтобы перебить вкус. Выпейте залпом непосредственно перед сном и сразу ложитесь под тёплое одеяло. Запах, конечно, будет не самый приятный, зато наутро вы проснётесь с ощущением, что болезнь отступила. Многие добавляют щепотку куркумы для усиления эффекта. Этот напиток особенно хорош при первых признаках ангины или сильной боли в горле.

Лучшие согревающие напитки при температуре и кашле: рецепты с мёдом и специями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jayk67