Пироги с живыми птицами, карлики в пышках и ещё 3 жутких развлечения аристократов прошлого
Оглавление
От пирогов с живыми начинками до ледяных пыток — Life.ru рассказывает о самых жутких развлечениях европейской и русской аристократии прошлых веков. Осторожно, после этого материала прошлые века перестанут казаться вам романтичными.
Как развлекались богатые в Средневековье: пять шокирующих примеров. Обложка © ChatGPT
Когда богатые и влиятельные люди прошлых веков устраивали пиры, они стремились поразить гостей любой ценой. Роскошь, экзотика, театральность — всё это превращало банкет в настоящее шоу, где хозяин демонстрировал своё богатство и власть. Мы собрали пять самых странных и жутких аристократических забав, от которых современного человека бросает в дрожь. Приготовьтесь узнать, как знать развлекалась столетия назад, — это далеко не изысканные танцы и вежливые беседы.
Живые пироги — когда обед внезапно взлетает над столом
Пироги с живыми птицами: зачем аристократы придумали это блюдо. Фото © «Шедеврум»
Представьте: торжественный пир в роскошном дворце, на стол выносят огромный пирог, гости берутся за ножи — и вдруг из разрезанной корочки с шумом вылетает целая стая птиц! Именно такие кулинарные сюрпризы были на пике моды у европейской аристократии в Эпоху Возрождения. Рецепт впервые появился в итальянском кулинарном сборнике Epulario в шестнадцатом веке, а затем распространился по всей Европе. Технология была хитрой: повара выпекали пустой толстостенный короб из теста, а перед самой подачей аккуратно помещали внутрь маленьких живых птичек. Гости разрезали пирог — и пернатые с криком разлетались по залу, превращая банкет в настоящий цирк.
«Пир во времена Средневековья и Ренессанса был политически и социально мотивированным актом, который выполнял функцию публичной демонстрации ресурсов и мастерства двора», — объясняет историк Евгений Стржалковский, основатель рыцарского клуба «Берн». Такие театральные номера назывались энтреме или субтильности — их специально подавали между сменой блюд, чтобы развлечь знать. «Эффект внезапного оживления еды символизировал власть хозяина банкета над природой и временем», — продолжает эксперт. Дворяне соревновались между собой в изобретательности: кто-то запекал лебедей в их же перьях, создавая иллюзию живой птицы, кто-то строил съедобные замки из марципана. Но живой пирог оставался фаворитом — ведь он демонстрировал, что у хозяина даже дичь на столе свежайшая, буквально только что пойманная.
Метание лис — кровавый спорт высшего света
Метание лис и другие кровавые развлечения европейской знати. Фото © «Шедеврум»
Если пироги с птичками кажутся просто странными, то эта забава по-настоящему жестока. В семнадцатом–восемнадцатом веках немецкая и польская аристократия обожала игру под названием Fuchsprellen — метание лис. Правила просты до ужаса: на закрытом дворцовом дворе натягивали длинные полотняные стропы, выпускали пойманных диких животных, а дворяне парами подхватывали бегущих лис этими стропами и подбрасывали в воздух. Выигрывал тот, кто зашвырнёт животное выше всех. Разумеется, для лисиц, зайцев и барсуков такие полёты заканчивались гибелью.
Курфюрст Саксонии Август Сильный был фанатом этого развлечения — в 1672 году на одном только празднике в Дрездене перебили почти семьсот лис, больше пятисот зайцев, три десятка барсуков и два десятка диких кошек. Сам курфюрст любил демонстрировать силу, удерживая конец ремня одним пальцем против двух слуг на другом конце. Император Леопольд Первый и вовсе лично добивал раненых животных в компании шутов и мальчиков-слуг. Картина маслом: монарх в окружении карликов весело издевается над животными под аплодисменты знати. К девятнадцатому веку эту дикость наконец признали варварством и забыли.
Каштановый банкет — когда Ватикан превратился в публичный дом
Каштановый банкет в Ватикане: как папа Борджиа устроил оргию. Фото © «Шедеврум»
Церковные князья Эпохи Возрождения не уступали светским в распутстве. Самый скандальный пример — вечеринка 1501 года в Ватикане, устроенная папой Александром Шестым и его сыном Чезаре Борджиа. На банкет пригласили высшую знать, кардиналов и пятьдесят куртизанок — проституток высшего разряда. После обильного застолья слуги рассыпали по мраморному полу каштаны, и обнажённые женщины принялись собирать их на четвереньках весьма непристойным способом — без помощи рук. Разгорячённые гости начали бросать девицам шляпы, перчатки и драгоценности, а затем многие пустились «сжигать калории» прямо в зале. Папа лично учредил призы за наибольшее число половых актов за вечер — шелковые туники и роскошные подарки достались самым активным участникам. Мастер церемоний Йоханн Бурхард оставил свидетельство этой ночи в дневнике, после чего католикам пришлось долго оправдываться, что всё это клевета врагов. Но Каштановый банкет навсегда остался символом падения нравов высшей власти.
Карлики в пироге — шутовство Петра Великого
Пётр Первый и его карлики: как русский царь развлекал гостей. Фото © Wikipedia / Станислав Хлебовский
Русский царь Пётр Первый тоже любил эпатаж и не уступал европейцам в изобретательности. При его дворе держали целую коллекцию придворных карликов, которых использовали для развлечения знати. Пётр славился тем, что прятал своего шута-карлика внутри огромного пирога и под аплодисменты разрезал тесто — из блюда выскакивал маленький человечек, вызывая бурный восторг гостей.
Но кульминацией стала царская свадьба карликов в 1710 году. Сразу после пышной свадьбы племянницы Петра государь решил устроить параллельный брак для своего любимого карлика Якима Волкова. По указу царя в Санкт-Петербург свезли всех карликов империи — около семидесяти человек. Пётр лично усаживал их в ладьи, строя целый парад: впереди грёб жених с царём, за ними плыли пары карликов, сопровождая невесту. В церкви поп не мог читать молитву от смеха, а затем всех малюток усадили за низенькие столики в окружении хохочущих придворных великанов. Пирушка превратилась в пьяную оргию — карлики плясали, падали под стол, дрались, а знать давилась от хохота. Для Петра I это был способ показать боярам свою абсолютную власть — он мог превратить их священные обряды в шутовской театр.
Ледяной дом — смертельная месть императрицы Анны
Ледяной дворец Анны Иоанновны: самая жестокая свадьба в истории. Фото © Wikipedia / Валерий Иванович Якоби
Племянница Петра Анна Иоанновна унаследовала вкус к гротескным забавам, но превзошла дядю в жестокости. В 1739 году она решила проучить впавшего в немилость князя Михаила Голицына — шестидесятилетнего вельможу заставили стать придворным шутом, а затем женили на придворной калмычке, которую считали уродливой. Свадьбу сыграли в специально выстроенном ледяном дворце на Неве посреди лютой зимы. Императрица собрала на пир всех шутов, карликов, калмыков и «дурачков», которых держала при дворе — они стали живыми декорациями брачного маскарада. Но самое страшное произошло после застолья: молодожёнов заперли на брачную ночь в ледяном дворце — фактически в гигантском морозильнике под открытым небом. Анна холодно приказала, что если хотят выжить, пусть согреваются как могут. Стены, мебель и даже супружеское ложе — всё было высечено изо льда. Князь Голицын и его жена чудом спаслись, откупившись от стражи водкой и мехами, но промёрзли до костей. Эта жуткая ночь прославила Анну Иоанновну как деспотичную и жестокую правительницу, а ледяной дворец стал предупреждением остальным боярам не сметь ослушаться императрицы.
История показывает, что богатство и власть в прошлые века часто порождали весьма извращённые формы развлечений. То, что сегодня кажется жестоким и диким, тогда считалось нормой и даже признаком хорошего вкуса. Визуальные эффекты, спецэффекты, зрелища категории «восемнадцать плюс» — всё это умели устраивать ещё пятьсот лет назад, правда, ценой настоящей боли и унижений живых существ. Недаром говорят: хочешь понять нравы эпохи — загляни на её пиршество. Как видим, нравы аристократии прошлого могли быть поистине дикими. Ранее Life.ru рассказывал, как пятиугольник Минобороны США превращается в пентаграмму.