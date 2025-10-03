«Советская невеста»: Рецепт этого нежного и недорогого торта хозяйки СССР передавали из уст в уста

«Советская невеста» — советский торт, который не раз выручал хозяек большой социалистической страны в стеснённых финансовых обстоятельствах. Он и правда недорогой. Для него не нужна даже мука, желатин тоже не нужен. Ингредиенты простые, вкусные, но приготовление «Невесты» требует определённой сноровки. Советские бабушки усваивали рецепт и другие правила от своих мам, а те — от бабушек наших советских бабушек. Во времена дефицита «Советская невеста» дарила праздник каждой семье. Рассказываем, что это за торт, в материале.

«Советская невеста» — как появился торт, почему такое название?

«Советская невеста» — что же это за рецепт и кто его придумал? Ясно, что это сделали в СССР. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Советская кондитерская промышленность стала наследницей дореволюционных фабрик. «Большевик», «Красный Октябрь» и «Бабаевский» — одни из первых советских заводов по производству сладостей — назывались раньше по-другому и принадлежали частным владельцам. Но уже к 1961 году, спустя 20 лет после Великой Отечественной войны, построили в разы больше исконно советских комбинатов. Они стали производить более демократичные сладости, не такие вычурные, как раньше. При Сталине, например.

И вот что написал в 1969 году советский журнал «Общественное питание»: «Пасторальная слащавость, вычурность и аляповатость, безраздельно царившие в кондитерских цехах ещё в недавнем прошлом, ныне уступили место новому тематическому содержанию в оформлении изделий. На комбинате мучнисто-кондитерских изделий Ленинграда создали, например, торты «Невеста», «Жених», «Цирк». В них нет никакой сладкой безвкусицы. Изящный овальный торт «Невеста» — весь белый. Его отделка — белые розы разной величины. В «Женихе», внешне несколько похожем на предыдущий торт, преобладают тёмные тона. Круглый торт «Цирк» украшен фигурами клоунов».

Ничего себе! Оказывается, у «Советской невесты» есть «Советский жених», а придумали их обоих там же, где изобрели торт «Цирк»... Но не всё так просто. Торт «Невеста» мог быть изобретён в 1960-е в Ленинграде и производился, скорее всего, там же. Но во времена дефицита не так-то просто было достать ту самую «Невесту». Например, «Татарстан» выдавали по карточкам, думаете, «Невеста» была доступнее? Вряд ли, учитывая, что граммовки «Столичного» держал в секрете КГБ. Но «Советская невеста» — это не совсем комбинатный торт. Это настоящий народный десерт, который появился в условиях, когда ничего просто так не купить. И когда это случилось, до изобретения «Невесты» или после, история умалчивает.

Что было нужно для торта из СССР «Советская невеста»

Торт «Советская невеста»: настоящий рецепт по ГОСТу из СССР. Он спасал даже самые бедные семьи. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Следовательно, та «Советская невеста», которую запомнило большинство граждан СССР, возможно, не является продуктом мастерства технологов с комбината. Белый торт с розами против домашнего бюджетного тортика из орехов... «Советская невеста» — это, пожалуй, пример яркого народного кондитерского творчества. В нём проявилась сама суть Страны Советов. Это социализм — каждый ребёнок заслуживает праздника независимо от доходов его семьи. Ингредиенты максимально простые и досупные.

Ингредиенты для торта «Советская невеста»

«Советская невеста» обходилась небольшим количеством ингредиентов. Такие они — домашние торты СССР. Фото © Freepik

Для приготовления легендарного, нежного, мягкого и сладкого торта «Советская невеста» требуется небольшая подборка ингредиентов. Помните, муки и желатина там нет вообще! Этот факт слегка облегчает десерт в плане калорийности. А вот что в «Советской невесте» должно присутствовать обязательно. Три куриных яйца;

Два стакана сахара;

Три столовые ложки молока;

Три грамма ванилина;

Триста граммов сливочного масла;

Триста граммов грецких орехов.

Пошаговый рецепт торта «Советская невеста»

Торт «Советская невеста» сохранялся руками хозяек, что передавали рецепт из поколения в поколение. Фото © Freepik

Но приготовьтесь: готовить «Советскую невесту» нелегко. Легендарный торт из СССР требует 180 минут свободного времени. Да, это три часа. Но результаты вас точно не разочаруют! Торт «Советская невеста» нужно готовить в три этапа. Каждый должен следовать за предыдущим, и есть одна очень, очень важная тонкость. Постарайтесь потренироваться, чтобы сделать всё правильно, или попросите о помощи чуть более опытную родственницу. Поехали!

Пошаговый рецепт меренги для торта «Советская невеста»

Меренга — это вещь, без которой «Советской невесты» просто не было бы, основа всего торта. Именно благодаря ей он становится таким лёгким, нежным и воздушным. Сейчас расскажем пошаговый рецепт, как делать меренгу для этого десерта из СССР. Возьмите 3 яйца. Разделите каждое на белок и желток. Аккуратно — если желток растечётся, меренга испорчена. Взбейте белки 3 яиц до белой пены, постепенно добавляя сахар, 1 стакан. Масса стала густой и объёмной — значит, меренга готова. Выложите готовую меренгу на противень с пергаментом, сформируйте в форме круга. Затем нужно полчаса выпекать меренгу при температуре 150 градусов. Не один, а три раза — нужны три коржа для торта. Вторая духовка сократила бы время, не правда ли?

Пошаговый рецепт крема для торта «Советская невеста»

После того как мы получили очень хрупкие и ломкие коржи для «Советской невесты», пора заняться кремом. Вот тут нам и понадобятся желтки. Пошаговая стратегия приготовления крема для бюджетного торта из СССР ниже. Вылейте желтки в маленькую кастрюлю. Добавьте к желткам 1 стакан сахара и получше перемешайте. Влейте в кастрюльку 3 столовые ложки молока и насыпьте туда ванилин. Теперь нужно включить медленный огонь, поставить тару туда и постоянно помешивать содержимое. Как только крем закипел, сразу снимите его с плиты и мгновенно добавьте 300 граммов сливочного масла. Нам нужна гладкая и однородная масса, следовательно, нужно хорошо перемешать то, что у вас получилось.

Сборка торта «Советская невеста»

Самое таинственное и прекрасное во всём процессе приготовления советского торта — его сборка! Сейчас расскажем вам в подробностях, что нужно для этого делать. Выкладываем крем на первый корж. Важно равномерно распределить его по всей поверхности. Положите сверху ещё один корж. Снова равномерно распределите крем по коржу. Положите последний корж сверху. Намажьте на последний корж крем, обмажьте им же бока торта.

Финальный штрих. Без чего торт «Советская невеста» не будет готов

Главный секрет торта «Советская невеста». Без него десерт из СССР потеряет 90 процентов своего шика. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова, Борис Кавашкин

Настало время для главного секрета торта «Советская невеста». Достаньте заранее заготовленные 300 граммов грецких орехов. Мелко нарубите их, настолько мелко, насколько это возможно. Теперь нужно обсыпать торт из СССР орехами как сверху, так и по бокам. Лопаточка поможет равномерно его распределить. Готово! Дайте торту отдохнуть два часа в прохладном месте.