2 октября, 05:00

Школьные обеды в СССР: Те самые любимые блюда из началки, которые помнят все

Оглавление
Рассольник «Ленинградский»
Сырники по ГОСТу из СССР
Школьное пирожное «Полоска»
«Одиннадцатикопеечные» котлеты
Густой ягодный кисель из СССР

Времена СССР многие сейчас вспоминают с ностальгией. Жизнь тогда была простой, нетрудной, особенно если тогда вы ещё учились в начальной школе. Предлагаем погрузиться в воспоминания о былом с нашим материалом о легендарных школьных обедах Страны Советов на Life.ru.

Школа СССР: там не только воспитывали интеллект и командный дух, но и неплохо кормили. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

В СССР к школьному питанию подходили с особым трепетом. Советский Союз жил не при капитализме, а при социализме, поэтому такие базовые вещи, как еда для детей, были бесплатными, а приготовлением их занимались комбинаты школьного питания под контролем государства по строгим нормам. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что такая пища была безопасной, вкусной и в то же время простой. Вспоминаем лучшие рецепты из советских школьных столовок в материале.

Рассольник «Ленинградский»

В школьных столовых СССР рассольник «Ленинградский» пользовался большой популярностью, потому что был сытным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / starets

До «Ленинградского» рассольника в ходу был «Московский», но кулинарное изобретение Северной столицы быстро захватило пищевые комбинаты всего СССР, потому что пришлось по вкусу народу. Его придумал технолог Николай Александрович Курбатов. В составе были перловка, говяжьи почки, картофель, лук, морковь, солёные огурцы, немного рассола и сметана. От московского рассольника он отличался использованием перловки и почек, а также добавлением сметаны вместо льезона, то есть смеси яйца с мукой или молоком. Обычно почки доводятся до кипения отдельно, потом их начинают варить с перловкой до готовности крупы, а в последний момент добавляются зажарка из овощей и картофель. Вкус советского детства можно получить у себя на кухне где-то за час.

Сырники по ГОСТу из СССР

В школьной столовой Советского Союза можно было найти сырники по ГОСТу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Noseek

Для классических сырников из школьной столовой по ГОСТу в СССР требовались творог, яйца, сахар, мука и растительное масло. Нехитрый рецепт, по которому сначала первые четыре ингредиента смешиваются в единую массу. Затем из неё лепят собственно сырники. На первом этапе всю муку лучше не тратить. Остаток используется для панировки, чтобы сырнички хрустели, и каждый из них обжаривают на растительном масле до корочки. Всё! На комбинатах в брежневскую эпоху такие готовили в промышленных масштабах.

Школьное пирожное «Полоска»

В советской школьной столовой пирожное «Полоска» было самым желанным десертом. Фото © Youtube / Крутон-батон

Пирожное «Полоска» называлось также «Школьным», потому что в 1970-х его начали делать массово специально для школьников на пищевых комбинатах. В перерывах между математикой и уроком труда можно было заглянуть в столовую, и там обязательно был буфет, в котором обязательно красовалось пирожное «Полоска». Оно состояло из нехитрых ингредиентов: слой песочного теста, слой повидла, снова слой теста и сверху — помадка. Это пирожное вспоминают и спустя 30 лет после школы.

«Одиннадцатикопеечные» котлеты

В школьной столовой СССР они были бесплатными, но по современным расчётам стоили около 33 рублей. Фото © Freepik / timolina

Эти котлеты из советской школьной столовой стоили как доллар в нулевых. То есть около 33 рублей — именно так переводятся на современные деньги советские одиннадцать копеек. Они были компактными, вкусными и невероятно сытными. В них было нечто, что могло появиться только в СССР. Основной рецепт состоял из жирной свинины, лука, яйца и соли. В котлетную массу добавляли ещё и ржаной хлеб, что придавало котлетам их характерный вкус. Блюдо не жарили, а запекали в духовке, чтобы поддерживать принципы здорового питания. Котлеты за 11 копеек обеспечивали сытость на долгие часы, поэтому их делали и на «взрослых» пищевых комбинатах, которые занимались организацией питания на заводах.

Густой ягодный кисель из СССР

В школьных столовых из СССР был популярен густой ягодный кисель, он был очень плотный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / larik_malasha

Ягодный кисель продавался в СССР в порошковом виде, но это были потребительские товары. Такой концентрат нужно было просто развести в воде. Но настоящий кисель из школьной столовой — более сложная история. Его готовили из свежих ягод летом, а зимой — из замороженных. Вода, ягоды, сахар и крахмал — всё, что было нужно. Но были свои тонкости. Сначала надо было вскипятить воду и добавить туда ягоды с сахаром, перемешать. Когда происходило второе кипение, предварительно размешанный в холодной воде свежий картофельный крахмал добавляли тонкой струйкой, помешивая, и сразу же выключали огонь. Как только весь крахмал оказался внутри кастрюли — киселю пора застывать. Это ностальгическое блюдо из школьных советских столовых действительно отправляет в детство.

Рецепты из СССР всегда интересно находить и пытаться повторить самостоятельно. Есть люди, которые застали ту самую массовую советскую кухню, где всё было справедливо, безопасно и по ГОСТу. Например, в школьных столовых именно так и кормили. А если вас интересует китайский гороскоп, посмотрите, у кого из счастливчиков будет новый цикл кайфа, прогноз есть на Life.ru.

