Школьные обеды в СССР: Те самые любимые блюда из началки, которые помнят все

В СССР к школьному питанию подходили с особым трепетом. Советский Союз жил не при капитализме, а при социализме, поэтому такие базовые вещи, как еда для детей, были бесплатными, а приготовлением их занимались комбинаты школьного питания под контролем государства по строгим нормам. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что такая пища была безопасной, вкусной и в то же время простой. Вспоминаем лучшие рецепты из советских школьных столовок в материале.

Рассольник «Ленинградский»

В школьных столовых СССР рассольник «Ленинградский» пользовался большой популярностью, потому что был сытным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / starets

До «Ленинградского» рассольника в ходу был «Московский», но кулинарное изобретение Северной столицы быстро захватило пищевые комбинаты всего СССР, потому что пришлось по вкусу народу. Его придумал технолог Николай Александрович Курбатов. В составе были перловка, говяжьи почки, картофель, лук, морковь, солёные огурцы, немного рассола и сметана. От московского рассольника он отличался использованием перловки и почек, а также добавлением сметаны вместо льезона, то есть смеси яйца с мукой или молоком. Обычно почки доводятся до кипения отдельно, потом их начинают варить с перловкой до готовности крупы, а в последний момент добавляются зажарка из овощей и картофель. Вкус советского детства можно получить у себя на кухне где-то за час.

Сырники по ГОСТу из СССР

В школьной столовой Советского Союза можно было найти сырники по ГОСТу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Noseek

Для классических сырников из школьной столовой по ГОСТу в СССР требовались творог, яйца, сахар, мука и растительное масло. Нехитрый рецепт, по которому сначала первые четыре ингредиента смешиваются в единую массу. Затем из неё лепят собственно сырники. На первом этапе всю муку лучше не тратить. Остаток используется для панировки, чтобы сырнички хрустели, и каждый из них обжаривают на растительном масле до корочки. Всё! На комбинатах в брежневскую эпоху такие готовили в промышленных масштабах.

Школьное пирожное «Полоска»

В советской школьной столовой пирожное «Полоска» было самым желанным десертом. Фото © Youtube / Крутон-батон

Пирожное «Полоска» называлось также «Школьным», потому что в 1970-х его начали делать массово специально для школьников на пищевых комбинатах. В перерывах между математикой и уроком труда можно было заглянуть в столовую, и там обязательно был буфет, в котором обязательно красовалось пирожное «Полоска». Оно состояло из нехитрых ингредиентов: слой песочного теста, слой повидла, снова слой теста и сверху — помадка. Это пирожное вспоминают и спустя 30 лет после школы.

«Одиннадцатикопеечные» котлеты

В школьной столовой СССР они были бесплатными, но по современным расчётам стоили около 33 рублей. Фото © Freepik / timolina

Эти котлеты из советской школьной столовой стоили как доллар в нулевых. То есть около 33 рублей — именно так переводятся на современные деньги советские одиннадцать копеек. Они были компактными, вкусными и невероятно сытными. В них было нечто, что могло появиться только в СССР. Основной рецепт состоял из жирной свинины, лука, яйца и соли. В котлетную массу добавляли ещё и ржаной хлеб, что придавало котлетам их характерный вкус. Блюдо не жарили, а запекали в духовке, чтобы поддерживать принципы здорового питания. Котлеты за 11 копеек обеспечивали сытость на долгие часы, поэтому их делали и на «взрослых» пищевых комбинатах, которые занимались организацией питания на заводах.

Густой ягодный кисель из СССР

В школьных столовых из СССР был популярен густой ягодный кисель, он был очень плотный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / larik_malasha

Ягодный кисель продавался в СССР в порошковом виде, но это были потребительские товары. Такой концентрат нужно было просто развести в воде. Но настоящий кисель из школьной столовой — более сложная история. Его готовили из свежих ягод летом, а зимой — из замороженных. Вода, ягоды, сахар и крахмал — всё, что было нужно. Но были свои тонкости. Сначала надо было вскипятить воду и добавить туда ягоды с сахаром, перемешать. Когда происходило второе кипение, предварительно размешанный в холодной воде свежий картофельный крахмал добавляли тонкой струйкой, помешивая, и сразу же выключали огонь. Как только весь крахмал оказался внутри кастрюли — киселю пора застывать. Это ностальгическое блюдо из школьных советских столовых действительно отправляет в детство.