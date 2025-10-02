Не парфюм и не гаджет: Life.ru узнал у эксперта по этикету, как правильно дарить подарки учителям

В канун Дня учителя родители и школьники часто задаются вопросом, что уместно преподнести педагогу. Важнее всего — искренность и уважение, рассказала в беседе с Life.ru педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Правильно дарить подарки учителю, в целом, так же, как и всем остальным – главное, чтобы подарок был сделан от души и по желанию, а не из чувства обязательства. При этом важно помнить, что учитель – это не соседка, не родственник и не друг, поэтому подход к выбору подарка должен быть уважительным и соответствующим профессиональному статусу», – подчеркнула эксперт.

По её словам, ошибочно считать уместными презентами парфюмерию, гаджеты или аксессуары: такие подарки слишком личные. Куда лучше выбирать деловые и нейтральные вещи или проявить креатив – преподнести открытку, рисунок или небольшую поделку от ученика.

«Особенно ценятся вещи, сделанные своими руками – открытки, поделки, даже небольшие изделия или рисунки от ученика. Такие подарки обладают особой теплотой и выражают искреннюю признательность. Конечно, они не должны быть навязчивыми или чрезмерно дорогими», – объяснила Николаева.

Эксперт добавила, что вручение подарка должно сопровождаться тёплыми словами и уважительным обращением. Собеседница Life.ru призвала уделить внимание и мелочам – аккуратно снять транспортировочную бумагу с букета, а также избегать чрезмерной дороговизны подарка, чтобы не поставить учителя в неловкое положение.

«Если нет желания или подходящего повода – лучше вообще не дарить ничего, нежели делать это формально. Важно избегать навязчивости – подарок должен быть искренним и добровольным знаком внимания, а не обязательным ритуалом», – резюмировала педагог-консультант.

