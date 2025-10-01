Интервидение
1 октября, 14:07

Заслуженный учитель России оценил идею разрешить детям приходить в школу к 9 утра

Учитель Снегуров: Перенос начала учёбы на 09:00 не избавит детей от перегрузки

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Перегрузка школьников сохранится даже при переносе начала учебного дня на 09:00, поскольку уроков не станет меньше, уверен заслуженный учитель России Александр Снегуров. Тем не менее, по его словам, более позднее начало занятий может благоприятно сказаться на психофизиологическом состоянии детей.

Педагог подчеркнул, что многие ученики не успевают завтракать перед уроками. Кроме того, он указал на конфликт между потребностями детей и социальными факторами: многие родители вынуждены приводить детей в школу задолго до начала уроков из-за рабочего графика. Кроме того, перенос учебного дня потребует изменения расписания внешкольных мероприятий, которое уже синхронизировано с текущим учебным процессом.

«Бывает, что некоторые [школьники] пропускают первые уроки из-за того, что проспали, но к этому надо относиться лояльно. Многие поздно возвращаются с кружков и секций, а потом садятся за уроки. Также некоторые дети участвуют в соревнованиях, принося школе спортивные достижения. К таким ученикам тоже нужно относиться с пониманием», — отметил собеседник «Москвы 24».

Напомним, депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести на рассмотрение законопроект, который сдвинет время начала уроков в школе на 09:00 утра, сделав учёбу пятидневной. Документ предлагает корректировку статьи 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

