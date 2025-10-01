Не только диплом: Родителям объяснили, как выбрать хорошего репетитора для школьника

При выборе репетитора для ребёнка родителям необходимо уделять внимание не только профессиональной квалификации, но и прозрачности условий работы, заявила заместитель директора школы Наталия Савинкина. По её словам, следует проверять дипломы через официальные реестры и анализировать портфолио преподавателя, включая результаты предыдущих учеников и учебные программы.

Эксперт отметила, что современный рынок репетиторства включает специалистов разного профиля — от практиков из IT-сферы до носителей языка, при этом отсутствует обязательное лицензирование этой деятельности. Важным критерием она назвала педагогическую компетентность — умение не только знать предмет, но и эффективно преподавать его, что особенно значимо при работе со школьниками.

Для обеспечения безопасности и качества обучения родителям нужно проводить пробные занятия, оценивая методику объяснения и обратную связь, а также обсуждать организационные моменты: расписание, формат отчётности и этические нормы взаимодействия. Лишь комплексный подход позволит выбрать оптимального наставника и минимизировать потенциальные риски, уверена собеседница RuNews24.ru.