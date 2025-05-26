Российские школьники назвали самый страшный экзамен

Экзамен по русскому языку признан самым трудным среди школьников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. 27% учащихся 9 классов и около 20% выпускников 11 классов выделили именно этот предмет как наиболее сложный. Это показало исследование платформы «Умскул», с которым ознакомилась «Газета.ru».

На втором месте по уровню трудности оказались математика и профильная математика. Кроме того, среди сложных дисциплин значится обществознание, которое остаётся востребованным: 44% девятиклассников и 38% одиннадцатиклассников выбирают этот предмет.

В подавляющем большинстве респонденты отметили, что успешность на экзамене зависит прежде всего от уровня знаний и подготовки — так полагают 85% опрошенных. Более трети старшеклассников тратят на подготовку к ЕГЭ по 3–4 часа ежедневно, в то время как девятиклассники уделяют этому занятию 1–2 часа.

Кроме базовых факторов, учащиеся указывают важность удачи и способности справляться с эмоциональным напряжением. Около трети сталкиваются с выгоранием, а для восстановления используют отдых (61%), прослушивание музыки или подкастков (58%) и общение с близкими (47%).

Поддержка от родителей является весомее, чем от друзей. 41% участников опроса обсуждают подготовку к экзаменам с семьёй ежедневно, а 21% не считают помощь родителей значимой. 42% учеников мало обращают внимание на поддержку сверстников.