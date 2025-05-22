Заранее или в последний момент: Россияне рассказали, как готовились к экзаменам

До выпускных экзаменов осталось совсем немного времени, поэтому многие школьники и студенты повторяют пройденные материалы, чтобы подготовиться заранее. А другие тянут — они возьмутся за конспекты только в самый последний момент. И такая ситуация была в нашем обществе всегда, выяснили редакторы kp.ru в ходе опроса граждан.

Так, по данным издания, 48% россиян всегда ответственно подходили к подготовке: занимались самостоятельно и начинали повторять пройденное заранее, чтобы чувствовать себя уверенно и успешно сдать экзамены. При этом 17% делали всё в последний момент. 18% отметили, что писали шпаргалки, 8% ходили к репетитору и столько же респондентов признались, что вообще не готовились к экзаменам.

«Готовилась сама, но и про шпоры не забывала. Чужими не пользовалась, только своими и то редко. Пока шпаргалки напишешь, в голове что-нибудь да осядет», — пояснила участница опроса.