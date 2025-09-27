«Не гонитесь»: Педагог раскрыла, как модные программы развития детей могут повлиять на ребёнка

Монтессори, нейропедагоги, нулевые классы и репетиторы — эти и другие тренды в раннем развитии детей могут не только не помочь, но и навредить. Своё мнение о популярных методиках и их рисках «Газете.ru» высказала основатель образовательных центров «Арт Академия-Академия отличий», эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май.

«Среди тех, кто работает с детьми, лишь небольшой процент тех, кто имеет профильное образование, а не документ о переподготовке в сомнительной организации. Поэтому совет родителям здесь только один — не гонитесь за модными названиями, проверяйте квалификацию специалистов и уровень образовательных программ», — сказала она.

Эксперт выделила пять направлений, которые, по её мнению, не дают значимого эффекта в развитии ребёнка. Среди них — система Монтессори, которая формирует у детей невнимательность и затрудняет социализацию; услуги сомнительных нейропедагогов и нейропсихологов; нулевые классы, преждевременно погружающие детей в школьную атмосферу.

Также это репетиторы, лишающие ребёнка самостоятельности; и развивающие гаджеты, формирующие привычку к быстрой стимуляции вместо глубокого мышления. По её словам, родители часто ориентируются на модные тренды, забывая о важности профессиональной подготовки педагогов и индивидуальной готовности ребёнка.

