14 сентября, 11:38

Коварная защита: Вскрылась опасность противоударных шлемов для малышей

Врач Левадная: Детские противоударные шлемы могут замедлять развитие координации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ballygally View Images

Популярные детские противоударные шлемы, массово приобретаемые родителями для защиты детей от травм, могут нести в себе скрытую опасность для развития ребёнка. Как установила SHOT ПРОВЕРКА, постоянное ношение защитного шлема способно негативно повлиять на формирование координации движений и чувства равновесия у детей.

Основная проблема заключается в том, что шлем утяжеляет голову и создаёт неестественное распределение нагрузки, нарушая баланс тела. Это приводит к тому, что ребёнок не учится правильно контролировать свои движения и падения. Как следствие, дети, постоянно использующие такую защиту, оказываются неподготовленными к падениям в обычных условиях — они не успевают сформировать правильные рефлексы группировки при падении, что увеличивает риск получения травм спины и других серьёзных повреждений.

Кандидат медицинских наук и практикующий врач-неонатолог Анна Левадная уточнила, что применение противоударных шлемов может быть оправдано исключительно для детей в возрастной группе от 8 месяцев до полутора лет. Именно в этот период падения даже с высоты собственного роста представляют существенную опасность для младенца. Специалист отметила, что статистически большинство бытовых травм дети получают в возрасте до трёх лет, причём основная часть происшествий происходит именно в домашней обстановке.

Ранее депутат муниципального округа посёлка Шушары в Санкт-Петербурге Михаил Ветров предложил ввести ограничения на использование электросамокатов вблизи мест, где собираются дети. Он настаивает на полном запрете их движения в непосредственной близости от школ, детских садов, учебных заведений, медицинских учреждений и других объектов, посещаемых детьми.

Алиса Хуссаин
