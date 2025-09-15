В Минпросвещения поспорило с СПЧ по вопросу нагрузки школьников

Министерство просвещения России не согласно с методикой расчёта учебной нагрузки школьников, представленной в докладе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

В Минпросвещения подчёркивают, что внеурочная деятельность принципиально отличается от стандартных уроков и включает такие форматы, как посещение музеев, спортивные секции или театральные кружки, поэтому приравнивание этой нагрузки к рабочему дню взрослых некорректно. В ведомстве также напомнили, что нормативная учебная нагрузка для 5–6 классов не превышает 30 часов в неделю, а для 7–11 классов — 35 часов, причём школы самостоятельно формируют планы внеурочной деятельности с возможностью выбора для учащихся.

В докладе СПЧ утверждалось, что с учётом уроков, внеурочных занятий и домашних заданий нагрузка пятиклассников достигает 44 часов в неделю, а у старшеклассников — до 55,6 часа, что превышает установленную Трудовым кодексом 40-часовую рабочую неделю для взрослых. Авторы доклада приравняли академические часы к астрономическим, сославшись на исследования производительности труда, а также указали на проблему формального подхода к внеурочной деятельности, которая зачастую проводится в обязательном формате уроков, таких как «Разговоры о важном».

Старший научный сотрудник РАНХиГС Борис Илюхин поддержал позицию министерства, указав на некорректность прямого сравнения учебного и рабочего времени, а также на практические проблемы организации внеурочной деятельности из-за нехватки помещений в школах. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий выразил сомнения в учёте времени на домашние задания из-за его субъективности и невозможности точного измерения. Директор Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ Иван Иванов предложил учитывать в нагрузке также занятия с репетиторами и время на дорогу.