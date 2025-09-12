Фадеев озвучил итоги доклада о причинах перегрузки школьников в РФ

В России школьники испытывают чрезмерную нагрузку во время учёбы, так как им часто приходится отвлекаться на разного рода контрольные мероприятия, олимпиады, субботники, праздники и так далее. Об этом говорится в докладе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, его итоги озвучил журналистам глава совета Валерий Фадеев.

«Отвлечение школьников должно иметь серьёзный характер. Нельзя по любой указивке отвлекать школьников от уроков, потому что их учёба — это главное. Даже по сравнению с олимпиадой и даже по сравнению с городскими праздниками», — пояснил он.

По его оценке, учащихся таскают «куда попало», поэтому нагрузка у них становится колоссальной. При этом фактически уроков по предмету зачастую оказывается меньше, че предусмотрено планом. Причиной тому являются контрольные и Всероссийские проверочные работы (ВПР), олимпиады, субботники. Так, подготовка и проведение ВПР лишает учащихся до восьми уроков в год. При этом данная проверка не имеет отношения к школьным знаниям, а нацелена на формирование рейтингов школ и учителей, а «это неправильная история», подчеркнул Фадеев.