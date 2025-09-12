Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 15:30

Фадеев озвучил итоги доклада о причинах перегрузки школьников в РФ

Глава СПЧ Фадеев предложил перестать снимать школьников с уроков по указивке

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России школьники испытывают чрезмерную нагрузку во время учёбы, так как им часто приходится отвлекаться на разного рода контрольные мероприятия, олимпиады, субботники, праздники и так далее. Об этом говорится в докладе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, его итоги озвучил журналистам глава совета Валерий Фадеев.

«Отвлечение школьников должно иметь серьёзный характер. Нельзя по любой указивке отвлекать школьников от уроков, потому что их учёба — это главное. Даже по сравнению с олимпиадой и даже по сравнению с городскими праздниками», — пояснил он.

По его оценке, учащихся таскают «куда попало», поэтому нагрузка у них становится колоссальной. При этом фактически уроков по предмету зачастую оказывается меньше, че предусмотрено планом. Причиной тому являются контрольные и Всероссийские проверочные работы (ВПР), олимпиады, субботники. Так, подготовка и проведение ВПР лишает учащихся до восьми уроков в год. При этом данная проверка не имеет отношения к школьным знаниям, а нацелена на формирование рейтингов школ и учителей, а «это неправильная история», подчеркнул Фадеев.

Страсти по домашке: Заслуженный учитель напомнил чиновникам и коллегам, что дети — не роботы
Страсти по домашке: Заслуженный учитель напомнил чиновникам и коллегам, что дети — не роботы

Ранее Минпросвещения РФ уточнило, что школьники должны отводить не более 3,5 часа на выполнение домашних заданий, чтобы оставалось время на отдых, прогулки, общение с родителями и дополнительные секции.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Валерий Фадеев
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar