Стали известны новые требования Минпросвещения к домашним заданиям в школах
Минпросвещения РФ урезало время на домашние задания для школьников до 3,5 часа
Обложка © freepik
В России школьники должны отводить не более 3,5 часа на выполнение домашних заданий, чтобы оставалось время на отдых, прогулки и дополнительные секции. Об этом заявил РИА «Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время Восточного экономического форума.
«Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — подчеркнул чиновник.
Также министерство уточнило нормы для каждого класса в зависимости от возраста ребёнка. Первоклашки должны успевать делать уроки за один час, во втором и третьем классе отводится до 1,5 часа, в четвёртом и пятом — до 2 часов, в шестом, седьмом и восьмом — до 2,5 часа. И, наконец, старшеклассники должны успевать делать уроки за 3,5 часа.
Ранее в Государственной думе РФ обсуждалась инициатива о введении в общеобразовательных школах единой спортивной формы в цветах российского триколора. Также предлагалось включить в учебную программу обязательное выполнения учащимися нормативов комплекса ГТО. Однако родители, согласно опросам, инициативу не поддерживают.