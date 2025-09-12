Стали известны новые требования Минпросвещения к домашним заданиям в школах

В России школьники должны отводить не более 3,5 часа на выполнение домашних заданий, чтобы оставалось время на отдых, прогулки и дополнительные секции. Об этом заявил РИА «Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время Восточного экономического форума.

Также министерство уточнило нормы для каждого класса в зависимости от возраста ребёнка. Первоклашки должны успевать делать уроки за один час, во втором и третьем классе отводится до 1,5 часа, в четвёртом и пятом — до 2 часов, в шестом, седьмом и восьмом — до 2,5 часа. И, наконец, старшеклассники должны успевать делать уроки за 3,5 часа.