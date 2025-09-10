Россияне высказали отношение к единой форме на уроках физкультуры

Большинство россиян выступают против введения единой спортивной формы на уроках физкультуры в школах. Приверженцы одной формы говорят о её удобстве и комфорте, а противники отмечают, что она должна подбираться индивидуально. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса.

По данным опроса, 55% респондентов выступили против введения единой формы, 28% поддержали идею, а каждый шестой затруднился с ответом. Среди родителей школьников за форму высказались 32%, против — 57%, сомневаются — 11%. Мужчины чаще женщин не поддерживают инициативу (58% против 53%), молодёжь до 35 лет наиболее критична — 62% против, тогда как среди старших 45+ противников 46%. Также среди зарабатывающих более 100 тыс. рублей противников нововведения больше (62%), чем среди тех, кто получает меньше.