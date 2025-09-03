«Достаточно сложно»: В Совфеде оценили инициативу с единой спортивной формой для школьников

Инициатива о введении единой спортивной формы для учащихся может столкнуться с существенными практическими сложностями. Так, своё мнение выразил член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в беседе с «Постньюс».

«Единую спортивную форму достаточно сложно установить по нескольким причинам. Во-первых, у каждой семьи разные финансовые возможности. Во-вторых, даже у единой формы должно быть несколько производителей», — ответил он.

При этом Гибатдинов признал концептуальную пользу инициативы, отметив, что для её реализации требуется создание продуманных механизмов финансирования. По его мнению, обязательным условием должно стать централизованное бюджетное обеспечение образовательных учреждений формой, поскольку переложение расходов на родителей неминуемо породит ряд социальных проблем.