«Достаточно сложно»: В Совфеде оценили инициативу с единой спортивной формой для школьников
Член СФ Гибатдинов: Единую спортивную форму в школах будет сложно установить
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Drazen Zigic
Инициатива о введении единой спортивной формы для учащихся может столкнуться с существенными практическими сложностями. Так, своё мнение выразил член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в беседе с «Постньюс».
«Единую спортивную форму достаточно сложно установить по нескольким причинам. Во-первых, у каждой семьи разные финансовые возможности. Во-вторых, даже у единой формы должно быть несколько производителей», — ответил он.
При этом Гибатдинов признал концептуальную пользу инициативы, отметив, что для её реализации требуется создание продуманных механизмов финансирования. По его мнению, обязательным условием должно стать централизованное бюджетное обеспечение образовательных учреждений формой, поскольку переложение расходов на родителей неминуемо породит ряд социальных проблем.
Напомним, во время Восточного экономического форума во Владивостоке стало известно, что в Госдуме рассматривают возможность введения в общеобразовательных школах единой спортивной формы, выполненной в цветовой гамме российского флага. Министерство спорта в целом поддерживает предложения, в то время как Министерство просвещения высказало ряд замечаний относительно реализации инициативы на практике.