В школах России могут ввести единую спортивную форму: раскрыт возможный дизайн

В Государственной думе РФ рассматривают возможность введения в общеобразовательных школах единой спортивной формы, выполненной в цветовой гамме российского триколора. Соответствующая инициатива обсуждается с профильными министерствами, сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению», — заявил парламентарий.

По его словам, Министерство спорта в целом поддерживает предложения, в то время как Министерство просвещения высказало ряд замечаний относительно реализации инициативы на практике. Матыцин подчеркнул, что работа с обоими ведомствами будет продолжена.

Инициатива была озвучена в рамках десятого Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября под темой «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».