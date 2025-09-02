В России предложили сделать китайский язык обязательным в школах

Российских школьников могут обязать изучать китайский язык, так как отношения Москвы и Пекина имеют долгосрочную перспективу развития. Об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что английский язык как школьный предмет теряет популярность у учащихся, а вот китайский мог бы стать обязательным уроком.

«Весьма вероятно, что изучение китайского языка станет обязательным в школах, так как наши экономические отношения с Китаем растут. Англоязычные страны сами сделали очень много для того, чтобы их язык ушёл на задний план. Они настолько давят на других, что в конце концов отдавили всех в сторону от себя. Китайский же становится всё более перспективным», — пояснил Вассерман.

По его словам, в грамматике английский и китайский языки примерно одинаково сложны для русского человека, однако стоит задаться вопросом, а есть ли смысл вкладывать массу усилий в язык западных стран, которые разрывают связи с Москвой. Также Вассерман предложил школьникам самостоятельно изучать эсперанто — язык, специально разработанный для международного общения. По мнению депутата, освоить его можно всего лишь за полгода из-за лёгких лексических конструкций.

Вассерман уверен, что изучение эсперанто не будет препятствовать освоению других языков, ведь он легко запоминается. Сейчас, по его данным, им владеют в мире около 20 миллионов человек, даже созданы международные детские лагеря эсперантистов.