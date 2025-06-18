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18 июня, 20:52

Путин рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке. В ходе беседы с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства отметил, что в РФ растёт интерес к языку КНР.

«Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском. Но дочка моя ещё в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык — просто потому что ей так захотелось», — сказал президент, отвечая на вопрос генерального директора китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») Фу Хуа.

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Ранее глава государства уже рассказывал, что маленькие члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке. Рост интереса россиян к китайскому президент объяснил появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнёрства между государствами.

Никита Никонов
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