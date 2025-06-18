Путин рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке
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Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке. В ходе беседы с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства отметил, что в РФ растёт интерес к языку КНР.
«Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском. Но дочка моя ещё в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык — просто потому что ей так захотелось», — сказал президент, отвечая на вопрос генерального директора китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») Фу Хуа.
Ранее глава государства уже рассказывал, что маленькие члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке. Рост интереса россиян к китайскому президент объяснил появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнёрства между государствами.