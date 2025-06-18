Президент России Владимир Путин рассказал, что его внучка свободно говорит на китайском языке. В ходе беседы с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства отметил, что в РФ растёт интерес к языку КНР.

«Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском. Но дочка моя ещё в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык — просто потому что ей так захотелось», — сказал президент, отвечая на вопрос генерального директора китайского информационного агентства Xinhua («Синьхуа») Фу Хуа.