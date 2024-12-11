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Регион
11 декабря, 17:17

Путин попросил нейросеть найти утку по-пекински

Путин попросил ИИ найти утку по-пекински в меню на китайском языке

Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» продемонстрировали возможности нейросети «Сбера» GigaChat, в частности, функции перевода с иностранных языков. Во время презентации было сказано, что у россиян возникают определённые бытовые трудности при работе с китайскими партнёрами, включая перевод ресторанных меню.

«У нас есть меню полностью на китайском языке, можем GigaChat попросить нам с ним разобраться», — предложила руководитель направления группы обеспечения деятельности и эффективности блока «Технологическое развитие» ПАО «Сбербанк» Диана Злобина.

Услышав это, президент обратился к нейросети с просьбой найти «утку по-пекински». Перед этим нейросеть уже получила команду перевести всё меню на русский язык, с чем она успешно справилась, отобразив на экране все доступные блюда ресторана. Кстати, утка по-пекински является у президента России любимым блюдом китайской кухни. Путин рассказывал, что на одной из встреч с председателем КНР он съел два куска этого блюда.

Ранее Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина человеком, который смотрит в будущее. Он подчеркнул, что китайский лидер всегда поддерживает начинания в области инноваций. Также президент призвал сделать страну лидером в области разработки технологий ИИ.

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Полина Никифорова
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