Путин попросил нейросеть найти утку по-пекински

Президенту России Владимиру Путину на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» продемонстрировали возможности нейросети «Сбера» GigaChat, в частности, функции перевода с иностранных языков. Во время презентации было сказано, что у россиян возникают определённые бытовые трудности при работе с китайскими партнёрами, включая перевод ресторанных меню.

Услышав это, президент обратился к нейросети с просьбой найти «утку по-пекински». Перед этим нейросеть уже получила команду перевести всё меню на русский язык, с чем она успешно справилась, отобразив на экране все доступные блюда ресторана. Кстати, утка по-пекински является у президента России любимым блюдом китайской кухни. Путин рассказывал, что на одной из встреч с председателем КНР он съел два куска этого блюда.