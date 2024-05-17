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17 мая, 09:40

Съел два куска — так было вкусно: Путин раскрыл своё любимое китайское блюдо

Путин назвал утку по-пекински своим любимым китайским блюдом

Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Кухня любой страны — часть культуры народа, а китайская входит в топ великих мировых кухонь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, раскрыв своё любимое блюдо. Им оказалась утка по-пекински. Глава государства не смог отказать себе в удовольствии и съел целых два кусочка.

Путин назвал утку по-пекински любимым китайским блюдом. Видео © Life.ru

"Что люблю? Могу сказать, что больше всего знаю, но это знают во всём мире, утку по-пекински. И вчера мой друг, председатель КНР, меня угощал. Там два кусочка лежали, я сказал, что съем только один, но не смог удержаться и съел второй — так было вкусно", — сказал президент.

Он отметил, что в российской и китайской кухне есть несколько схожих блюд, например пельмени. Но главное сходство, подчеркнул президент, что народ обоих государств очень гостеприимный и хлебосольный.

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Напомним, вчера в Пекине президент провёл переговоры с китайской стороной. А сегодня у российского лидера плановый визит в Харбин. Он уже принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, ознакомился с музейной экспозицией Харбинского политехнического университета, а сейчас общается со студентами вуза.

Александра Мышляева
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