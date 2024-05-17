Съел два куска — так было вкусно: Путин раскрыл своё любимое китайское блюдо

Кухня любой страны — часть культуры народа, а китайская входит в топ великих мировых кухонь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, раскрыв своё любимое блюдо. Им оказалась утка по-пекински. Глава государства не смог отказать себе в удовольствии и съел целых два кусочка.

Путин назвал утку по-пекински любимым китайским блюдом. Видео © Life.ru

"Что люблю? Могу сказать, что больше всего знаю, но это знают во всём мире, утку по-пекински. И вчера мой друг, председатель КНР, меня угощал. Там два кусочка лежали, я сказал, что съем только один, но не смог удержаться и съел второй — так было вкусно", — сказал президент.

Он отметил, что в российской и китайской кухне есть несколько схожих блюд, например пельмени. Но главное сходство, подчеркнул президент, что народ обоих государств очень гостеприимный и хлебосольный.