Путин: Маленькие члены моей семьи свободно разговаривают на китайском языке

Президент России Владимир Путин поделился небольшим секретом о своей жизни во время «Разговора о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства рассказал, что маленькие члены его семьи разговаривают на китайском языке. По словам президента, делают они это свободно.

«Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке. Говорят свободно», — сказал Владимир Путин, не уточнив, о ком именно идёт речь.

Лидер России также затронул важность изучения языков. Он отметил рост заинтересованности народа к китайскому. Путин объяснил такую тенденцию появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнёрства между государствами.

Также Путин напомнил, что не стоит забывать и английский. По словам лидера — это «великий язык».