Школьники предложили Путину помощь ради победы в СВО
Путин назвал школьникам поддержку участников СВО залогом будущих побед
Президент России Владимир Путин уверен, что поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, в большей степени зависит от настроя народа. Именно расположение людей может стать залогом победы, сказал он в рамках открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе №20 в ответ на вопрос ребят, чем каждый из них может помочь участникам специальной военной операции на Украине.
«Ваш внутренний настрой и есть самое главное — помощь и поддержка, потому что такое отношение к тому, что происходит, — это основа единства российского общества и это база для всех наших побед», — объяснил ребятам Путин.
Сегодня, 2 сентября, Владимир Путин выступил перед учениками школы № 20 имени Героев Отечестве в Кызыле и провёл там открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний и пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов.
Life.ru