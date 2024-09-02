Школьники предложили Путину помощь ради победы в СВО

Президент России Владимир Путин уверен, что поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, в большей степени зависит от настроя народа. Именно расположение людей может стать залогом победы, сказал он в рамках открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе №20 в ответ на вопрос ребят, чем каждый из них может помочь участникам специальной военной операции на Украине.