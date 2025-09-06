Диетолог указала на основную ошибку родителей при сборе перекуса для школьника

С началом учебного года родители часто заботятся о том, чтобы ребёнок не остался голодным между уроками. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала Life.ru, что несмотря на наличие столовой, многие школьники всё ещё приносят еду из дома. Наиболее популярные варианты — бутерброды с сыром и колбасой, упакованные в полиэтилен.

Специалист подчеркнула, что такие перекусы нельзя хранить долго. При температуре до +22 градусов их нужно съесть не позднее четырёх часов после приготовления, например, во время 20-минутной перемены. В жаркую погоду срок сокращается до одного часа, иначе возрастает риск пищевого отравления.

Есть детям каждый день по несколько бутербродов с колбасой не рекомендуется — это может привести к избыточному весу. В колбасе, как и в других ультрапереработанных продуктах, содержится много насыщенного жира, соли и сахара, что негативно отражается на здоровье. По сути, это такой же вред, как от слишком сладких завтраков в столовой. Анастасия Лебедева Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ

Для безопасного и питательного перекуса Лебедева советует цельнозерновую кашу без сахара с добавлением ягод или фруктов, а также белковые блюда: омлеты, варёные яйца, сырники без сахара или с минимальной добавкой мёда или варенья.